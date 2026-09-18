Apuñalan a un motorista en Ceuta para robarle y es socorrido por la Legión

Un ciudadano de Ceuta resultó herido durante la madrugada de este viernes tras sufrir un presunto intento de robo en las inmediaciones del Mercadona de La Almadraba. El hombre circulaba en motocicleta cuando, según su testimonio, fue abordado por cuatro personas que pretendían sustraerle el teléfono móvil y un cordón de oro.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 3:45 horas en la zona de la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y la subida al Hospital Universitario de Ceuta. Durante el forcejeo que se produjo con los asaltantes, el motorista sufrió varias heridas provocadas por un arma blanca.

El agredido presentó lesiones en ambos costados y en una de sus manos. Tras el incidente, continuó desplazándose hasta encontrarse con una patrulla de la Legión en la misma zona, cuyos miembros acudieron en su ayuda y atendieron al herido.

El ciudadano proporcionó a los agentes información sobre las personas que, según su relato, habrían participado en el asalto. Posteriormente, se dio aviso para tratar de localizar e identificar a los presuntos autores.

El hombre fue trasladado finalmente al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde recibió atención médica por las heridas sufridas durante el incidente.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades, que trabajan ahora en la identificación y localización de los presuntos responsables. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el intento de robo y esclarecer la participación de las cuatro personas señaladas por el agredido.