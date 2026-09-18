Casi 50 días después de la invasión de Ceuta desde Marruecos se está produciendo el traslado de los primeros inmigrantes ilegales al nuevo campamento instalado en el Puerto de Ceuta desde las playas de Benítez y el Trampolín.

El traslado, que comenzó a las 6:30 horas, ha tenido que ser paralizado momentáneamente, debido al caos que se ha producido provocado por las carreras de los inmigrantes que tratan de conseguir una de las 1.700 plazas habilitadas en el Puerto.