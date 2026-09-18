Casi 50 días después de la invasión de Ceuta desde Marruecos se está produciendo el traslado de los primeros inmigrantes ilegales al nuevo campamento instalado en el Puerto de Ceuta desde las playas de Benítez y el Trampolín.
El traslado, que comenzó a las 6:30 horas, ha tenido que ser paralizado momentáneamente, debido al caos que se ha producido provocado por las carreras de los inmigrantes que tratan de conseguir una de las 1.700 plazas habilitadas en el Puerto.
La portavoz en el Congreso del Partido Popular, Ester Muñoz, ha criticado la gestión del Gobierno en el traslado de los inmigrantes desde las playas al puerto de Ceuta, que ha provocado momentos de tensión, avalanchas y cargas policiales, con un dispositivo de fuerzas de seguridad claramente insuficiente.
En un mensaje en X, la popular ha señalado: "Así gestiona Pedro Sánchez una invasión. 'La viva imagen de la normalidad'. Se aprecia la 'inseguridad subjetiva'. De nuevo dejando vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares. Ceuta abandonada a su suerte. Jamás te lo perdonaremos".
Los primeros inmigrantes de las playas de el Trampolín y Benítez han llegado ya al puerto de Ceuta. Ahí se iniciará el recuento de los mismos y el inicio del proceso de filiación.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que, de las decenas de inmigrantes que se han saltado el cordón policial durante el traslado al campamento habilitado en el puerto, la mayoría eran menores.
Los antidisturbios han retomado el traslado, tras el caos inicial, y acompaña a un pequeño grupo de inmigrantes de manera ordenada. Una vez dentro del campamento del puerto, comenzará el proceso de filiación.
Entre las fuerzas y cuerpos del Estado que participan en el traslado de los inmigrantes desde las playas al puerto hay varios destacamentos del Ejército de Tierra, además de Policía Nacional y miembros de la UIP, la unidad más numerosa y especialista en realizar movimientos con masas numerosas de gente. Pese a ello, se están viendo con problemas para parar las avalanchas de inmigrantes ansiosos por conseguir una de las escasas plazas en las instalaciones que el Gobierno ha levantado en el puerto.
Tras la estampida inicial, la Policía Nacional ha conseguido calmar la situación y ha organizado a los inmigrantes en grupos de menos de cien personas. Ahora esperan sentados en el suelo mientras los agentes, continúamente, les hacen señales para que no se levanten y se mantengan tranquilos.
La Policía se ha visto obligada a cargar contra un grupo de inmigrantes durante el traslado a pie desde las playas al puerto de Ceuta, intentando ralentizar la marcha. Ante la imposibilidad de pararlos, han tenido que dejarlos pasar tras vivirse momentos de gran tensión entre las fuerzas de seguridad y los inmigrantes. Varios inmigrantes han resultado heridos.
El tiempo que pueden tardar en cubrir la distancia que separan las playas del puerto, si no hay incidentes, y en función de operaciones anteriores, es de dos horas. Las fuerzas de seguridad (dos patrullas de la Guardia Civil a la que se acaban de incorporar un dispositivo de la Policía Nacional) han dividido por grupos a los inmigrantes, y les acompañarán a pie hasta las nuevas instalaciones del puerto.
En torno a las 8 de la mañana las fuerzas de seguridad han retomado el dispositivo de traslado, haciendo desfilar a los inmigrantes en grupos pequeños de 100 inmigrantes. El traslado se realiza a través de la calle Explanada de Poniente, una vía paralela al mar y que separa la playa de Benítez con el puerto de Ceuta.
Los inmigrantes permanecen actualmente en esta zona de la playa de Benítez a la espera de que los agentes puedan organizar el grupo y reanudar el traslado de forma ordenada hacia las instalaciones portuarias.
El principal problema al que se enfrenta el dispositivo es la diferencia entre el número de personas que permanecen en los asentamientos y la capacidad de las instalaciones de acogida. Las estimaciones sitúan en más de 4.000 los inmigrantes que viven actualmente entre los asentamientos del Trampolín y Benítez, mientras que el recurso habilitado en el puerto dispone de unas 1.800 plazas.
A medida que la multitud ha ido avanzando por la carretera junto a la playa, el grupo ha comenzado primero a trotar y, minutos después, a correr, sin que los agentes desplegados pudieran contener inicialmente su avance.
La situación ha quedado controlada al alcanzar el extremo de la playa de Benítez más próximo a la zona industrial que desemboca en el puerto, donde se encuentra el dispositivo de acogida al que están siendo trasladados. En ese punto se han incorporado refuerzos de la Policía Nacional, que han logrado detener a la multitud.
El dispositivo se ha paralizado ante la falta de medios. La Policía Nacional se acaba de incorporar al dispositivo porque el traslado se ha iniciado con tan solo 2 patrullas de la Guardia Civil, informan a Libertad Digital desde Ceuta.
El temor de Delegación, según fuentes de la institución, es cómo evitar que no haya enfrentamientos ni avalanchas una vez entren en el puerto todos los inmigrantes que caben, más de 1.400.
Teniendo en cuenta que en la Playa del Trampolín son más de 4.000 y que en experiencias anteriores quienes se han quedado fuera han intentado entrar a la fuerza en los recursos de acogida, es posible que se produzcan enfrentamientos, o bien entre inmigrantes o con las fuerzas de seguridad.
El traslado comenzó sobre las 6:30 horas de la mañana después de que ayer la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegara mediante un auto la petición de paralización inmediata pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Gobierno de instalar un campamento de acogida en el Puerto de Ceuta para atender a los migrantes que llegaron de forma masiva el pasado 31 de julio.
Durante el traslado de inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez, se han producido auténticas avalanchas, informa El Faro de Ceuta en X.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a realizar el traslado de los inmigrantes que se encuentran en las playas de el Trampolín y Benítez a las instalaciones del Puerto que se han realizado durante los últimos días.
El traslado, que comenzó a las 6:30 horas y puede durar entre 40 minutos y dos horas, ha comenzado con tensión: los ilegales se han lanzado a la carrera hacia el Puerto ante la posibilidad de que quedarse sin plaza en el campamento que se ha habilitado en el puerto con la intención de despejar las playas.
La Audiencia Nacional ha levantado este jueves la paralización de la creación de un campamento con cabida para 800 inmigrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde la invasión; un planteamiento realizado por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente.