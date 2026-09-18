Caos lingüístico en el juicio a cuatro policías nacionales en Barcelona por su papel en el 1-O

El juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores del Cuerpo Nacional de Policía por las lesiones sufridas por Roger Español el 1 de octubre de 2017 (perdió un ojo a causa de una pelota de goma utilizada por la policía) se ha convertido en un circo lingüístico.

Los abogados de la acusación, que ejercen las entidades separatistas Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural e Iridia (un grupo de abogados de extrema izquierda subvencionados por la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona) anunciaron con antelación su intención de llevar a cabo los interrogatorios en catalán, razón por la que se dispuso de los servicios de una empresa de traductores contratada por la Consejería de Justicia y Calidad Democrática de la Generalidad.

En teoría no tenía que haber ningún problema, pero nada más iniciado el interrogatorio de las acusaciones a los testigos se puso de manifiesto la incompetencia de la intérprete, incapaz de trasladar del catalán al español las palabras de los letrados. Dadas las circunstancias, la sala ordenó buscar a un segundo traductor que resultó ser una mujer de origen rumana que tampoco pudo cumplir con la encomienda.

Así las cosas, los abogados, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, y Laia Serra, optaron por realizar las preguntas en catalán y traducirlas ellas mismas al castellano mientras las organizaciones y los partidos separatistas acusaban a la Generalidad de Salvador Illa de impedir el uso del catalán en los juzgados.

Consternación del consejero Espalader

La Consejería de Justicia y Calidad Democrática, en manos de Ramon Espadaler (exmiembro de Unió y exconsejero en gobiernos separatistas), ha asegurado que pedirá explicaciones a la empresa contratada para el servicio de traducción y a la que se paga casi cuatro millones de euros al año por facilitar intérpretes en los procedimientos judiciales en los que así se requiera. Al parecer, Espadaler está consternado y dispuesto a hacer rodar cabezas ante el esperpento mientras las entidades que acusan y los partidos separatistas mojan pan en la incompetencia de la Administración presidida por Salvador Illa.

La ANC, Òmnium e Iridia tratan de incluir en la vista el aspecto lingüístico, la supuesta vulneración de los derechos lingüísticos de los actuantes en una vista en la que la fiscal y una de las abogadas del Estado también hablan en catalán. Las acusaciones se quejan también de las restricciones de aforo y de que haya "acompañantes" que no han podido acceder a la sala.