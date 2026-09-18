La invasión de Ceuta y el futuro de las relaciones con Marruecos: el coloquio exclusivo del Club LD

El Club Libertad Digital acogerá el próximo 24 de septiembre un nuevo encuentro exclusivo para los socios de Libertad Digital dedicado al análisis de la invasión de Ceuta y sus consecuencias, bajo el título La invasión de Ceuta y el futuro de las relaciones con Marruecos. La cita reunirá a cuatro voces especializadas que abordarán desde distintos enfoques la relación entre España y Marruecos y los escenarios a los que se enfrentará a partir de ahora la diplomacia española.

El coloquio contará con Ignacio Cembrero, periodista especializado en Marruecos y uno de los analistas de referencia sobre la actualidad del Magreb; Enrique Navarro Gil, experto en geopolítica y presidente de la consultora de defensa Mqglobalnet; y Óscar Elía, profesor de filosofía política y relaciones internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Por su parte, Raúl Vilas, director de Libertad Digital, ejercerá de moderador.

Las claves para entender a Rabat

El encuentro se produce en un momento en el que la gestión de las fronteras españolas en el norte de África y el papel de Marruecos como actor determinante en la invasión cobran especial relevancia. Los invitados analizarán las razones que explican episodios como la invasión de Ceuta, así como las posibilidades que tiene España para condicionar su política exterior a una gestión más estable de la frontera sur y los desafíos que encara a partir de ahora.

Con la participación de especialistas en geopolítica, defensa y relaciones internacionales, el Club LD ofrece una lectura rigurosa de un asunto que combina seguridad, diplomacia e inmigración y representa uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España. Tres ejes que marcarán buena parte de la agenda exterior española en los próximos meses.

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