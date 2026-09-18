Tras el sí definitivo de la Audiencia Nacional al campamento del Puerto de Ceuta, al rechazar la suspensión solicitada por el SUP, el Gobierno ha emprendido esta mañana el traslado de los inmigrantes que invadieron la ciudad autónoma a finales de julio y permanecían acampados en las playas de Benítez y el Trampolín hasta un nuevo campamento en el Puerto de Ceuta, donde hay plazas para unos 1.700 inmigrantes.

El traslado, que ha comenzado a primera hora de este viernes y puede durar entre 40 minutos y dos horas, ha comenzado con tensión: los ilegales se han lanzado a la carrera hacia el Puerto ante la posibilidad de que quedarse sin plaza en el campamento que se ha habilitado en el Muelle de Poniente con la intención de despejar las playas.

🚩 Durante el traslado de inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez, se han producido auténticas avalanchas 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Marruecos #Trampolin #Benitez pic.twitter.com/88LVZ4E6Bl — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

La Policía está ateniendo problemas para controlarlos. Cabe señalar que irregulares son conscientes de que no habrá sitio para todos, como ocurrió en los traslados a Loma Colmenar y Loma Margarita. Se calcula que en las dos playas desalojadas vivían acampados al menos el doble de las personas que tendrán plaza en el muelle.

Como ha avanzado LD, el dispositivo ha quedado suspendido durante unos minutos ante la escasez de medios y el nerviosismo de los inmigrantes. El traslado había arrancado con sólo dos patrullas de la Guardia Civil. No obstante, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han conseguido calmar a los ilegales y se ha reanudado el traslado en pequeños grupos.

Cargas policiales

El espacio habilitado en el puerto se compone de alrededor de 50 carpas, como las que se utilizan en los hospitales de campaña, que han sido proporcionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cada una albergará a unos 15 inmigrantes, que además tendrán acceso a baños públicos, duchas y un área de atención médica.

Tras reanudarse el traslado en pequeños grupos, la Policía se ha visto obligada a cargar contra un grupo de inmigrantes durante el traslado a pie desde las playas al puerto de Ceuta, un recorrido de unos dos kilómetros.

Ante la imposibilidad de pararlos, han tenido que dejarlos pasar tras vivirse de nuevo momentos de gran tensión entre las fuerzas de seguridad y los inmigrantes.

Los agentes están intentando controlar a la masa en el extremo de la avenida que desemboca con un polígono industrial, paso previo al acceso al puerto. Pero los incidentes continúan entre aquellos que quieren acercarse al campamento de acogida a la fuerza.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han formado un cordón para evitar que pasen migrantes no seleccionados. La prensa también tiene vetado el acceso a las inmediaciones del dispositivo de acogida de Muelle de Poniente.