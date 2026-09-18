Detectan el primer caso de viruela del mono en uno de los menas invasores en Ceuta

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha confirmado un caso de viruela del mono o mpox en un menor marroquí de 13 años que accedió de forma irregular a la ciudad durante las entradas registradas los días 30 y 31 de julio.

El adolescente permanece aislado en uno de los centros de acogida habilitados por las autoridades ceutíes para hacer frente a la contingencia migratoria, según han informado a EFE fuentes del Gobierno autonómico, que tiene asumida la tutela de estos menores.

Se trata del primer caso confirmado de mpox en Ceuta desde el inicio del brote en España, según Europa Press. El positivo ha sido confirmado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), después de que las autoridades sanitarias detectaran síntomas compatibles con la enfermedad y remitieran muestras para su análisis.

El menor está recibiendo tratamiento y su situación permanece bajo control de los servicios sanitarios. Estos han adoptado además las medidas correspondientes para evitar nuevos contagios, de acuerdo con las fuentes sanitarias consultadas por Europa Press.

El joven forma parte de los menores que llegaron a Ceuta durante las entradas masivas registradas a finales de julio. Tras la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, se activó el procedimiento de diagnóstico y las muestras fueron remitidas al organismo estatal de referencia, que finalmente confirmó la infección.

Transmisión y síntomas

La viruela del mono, denominada también mpox, es una enfermedad infecciosa y zoonótica causada por un virus que se transmite principalmente mediante contacto físico estrecho.

Entre sus principales síntomas se encuentra la inflamación de los ganglios linfáticos, una característica que permite diferenciarla de otros tipos de viruela. También puede provocar dolor de cabeza, molestias musculares, fatiga y la aparición de una erupción cutánea.

Este sarpullido evoluciona a lo largo de la enfermedad y puede pasar por diferentes fases, entre ellas manchas, ampollas con pus y posteriormente costras. Los síntomas pueden prolongarse durante un periodo de entre dos y cuatro semanas.