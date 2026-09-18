El abogado de la familia de Edwin Arrieta en el caso de Daniel Sancho da el salto a embajador de Colombia

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina dejará el ejercicio activo de la abogacía para incorporarse al Servicio Diplomático de Colombia como embajador ante Bélgica y Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea y la OTAN, con sede en Bruselas. Su designación fue confirmada el pasado 9 de septiembre, después de que anunciara semanas antes su decisión de abandonar los tribunales para afrontar esta nueva etapa profesional.

Ospina ha ejercido durante quince años la abogacía penal y durante la última década ha estado al frente de Ospina Abogados. A lo largo de su trayectoria ha intervenido en varios procedimientos de relevancia pública, entre ellos el caso de Daniel Sancho, en el que representó en España a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado en Tailandia.

Del caso Sancho a los hermanos Williams

La trayectoria de Ospina incluye otros procedimientos que han tenido repercusión pública. También ejerció la acusación en el procedimiento contra los hermanos Williams por una presunta estafa relacionada con la compraventa de un vehículo. La juez archivó posteriormente la querella.

El penalista ejerció además la acusación particular en el conocido como caso de la 'patada en la puerta' de la calle Lagasca, en representación del inquilino de la vivienda a la que varios agentes de la Policía Nacional accedieron con un ariete durante una fiesta en marzo de 2021. El procedimiento fue juzgado por un jurado popular.

Más recientemente, Ospina y su despacho asumieron la defensa del actor Luis Lorenzo y de Arancha Palomino en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto maltrato y administración desleal en relación con la tía de Palomino.

Quince años en la abogacía

En su discurso de despedida, Ospina repasó sus comienzos profesionales en 2011 en Marbella y su posterior trayectoria en el Colegio de la Abogacía de Madrid, donde formó parte de la Junta de Gobierno. En 2022 presentó su candidatura al Decanato del Colegio de la Abogacía de Madrid, aunque finalmente no resultó elegido.

El abogado ha reivindicado el derecho de defensa y ha señalado que su nueva responsabilidad diplomática supone trasladar a otro ámbito parte de los principios desarrollados durante su carrera profesional: "Me voy a servir a Colombia con todo lo que España me enseñó", afirmó Ospina durante su despedida.

Una nueva etapa en Bruselas

El nuevo embajador ha explicado que las salas de vistas darán paso ahora a "instituciones europeas y mesas diplomáticas". Su trabajo estará relacionado, entre otras cuestiones, con acuerdos, relaciones económicas, cooperación judicial, seguridad y derechos humanos.

Su nuevo cargo le situará al frente de la representación diplomática colombiana ante Bélgica y Luxemburgo y como jefe de misión ante la Unión Europea y la OTAN.

Ospina ha cerrado su despedida de la profesión con una referencia a su relación con la abogacía: "Hoy no cuelgo la toga. La doblo con cuidado, con respeto y con gratitud, sabiendo que algún día volveré a ponérmela".