El alojamiento de los últimos policías enviados a Ceuta: cucarachas, moho y colchones con indicios de chinches

Los alojamientos a los que el Ministerio del Interior está llevando a los policías nacionales que están siendo desplegados en Ceuta desde otros puntos del territorio nacional están siendo un importante foco de polémicas. Los sindicatos policiales llevan semanas denunciando las condiciones "tercermundistas" en las que están, con instalaciones viejas, colchones mugrientos o ventanas corroídas.

En los últimos días ha llevado a la ciudad autónoma un nuevo relevo de la Unidad de Intervención Especial (UIP), los conocidos como antidisturbios, que han sido ubicados en una nueva instalación que no se había empleado hasta ahora. Se trata de un pabellón en el acuartelamiento del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión. Son los mismos agentes que este viernes han llevado a cabo el traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta.

En concreto, son dos grupos operativos de la UIP procedentes de Madrid, alrededor de 70 policías, que han llegado para sustituir a otros compañeros. Según ha denunciado el sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios de la Policía Nacional, las instalaciones presentan graves deficiencias de higiene, salubridad y habitabilidad que afectan a elementos esenciales para el descanso de los agentes durante su permanencia en Ceuta.

Entre las deficiencias señaladas por el sindicato se encuentra la presencia de cucarachas en las dependencias, así como colchones que presentan indicios de chinches y moho. A ello se suman unas duchas oxidadas y un estado general de deterioro de las instalaciones. JUPOL ha explicado que los agentes han tenido que afrontar estas condiciones desde su llegada y ha reclamado que se compruebe de forma inmediata el estado real de las dependencias.

El sindicato ha considerado especialmente preocupante que las condiciones denunciadas puedan tener consecuencias en materia de prevención de riesgos laborales. Por este motivo ha reclamado una inspección de las instalaciones, una evaluación por parte de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales y la adopción urgente de medidas correctoras. Si el alojamiento no reúne las condiciones necesarias, exige que los policías sean trasladados a otras dependencias adecuadas.

La denuncia forma parte de las críticas que JUPOL viene realizando desde hace semanas sobre las condiciones de los policías desplazados a Ceuta. El sindicato ha planteado además un conflicto colectivo contra la Dirección General de la Policía por una presunta vulneración de derechos fundamentales relacionada, entre otras cuestiones, con las obligaciones legales en materia preventiva, las evaluaciones de riesgos y la vigilancia de la salud de los agentes.

JUPOL también ha denunciado el contraste entre estas instalaciones y determinados dispositivos destinados a la acogida de inmigrantes. El sindicato ha recordado que para los inmigrantes se han habilitado condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y elementos de descanso nuevos, como colchones, sábanas y almohadas.