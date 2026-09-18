El audio que retrata a las cloacas del PSOE: las frases "poco afortunadas" y las ideas "brillantes" de Ismael Oliver

Libertad Digital publica los cortes más relevantes de la declaración del letrado Ismael Oliver ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El abogado imputado en el caso de las cloacas del PSOE achacó su participación en la trama de Leire Díez a "frases poco afortunadas" como "ir a por Luzón", en referencia al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Como avanzó este diario, Oliver reconoció al magistrado que pagó a Leire Díez para que borrase la "huella digital" del exalto cargo de la dictadura venezolana Nervis Villalobos por un precio que coincide con el dinero que el recibía del PSOE para sus servicios de asesoramiento jurídico. Según declaró, la fontanera socialista pidió una cantidad excesiva por sus servicios y finalmente pactaron que Díez recibiese la misma cantidad que Oliver cobraba por sus servicios de asesoramiento en el PSOE.

En la declaración, Ismael Oliver relata que "el señor Cerdán aparece cada vez que aparece la señora Díez" porque la segunda "era una persona de confianza de Cerdán y tenía la encomienda" de llevar a cabo las supuestas prácticas ilícitas que realizaba en el marco de las cloacas socialistas.

Al respecto de sus servicios al frente de la defensa del exasesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García, este asegura que accede al encargo por parte de la fontanera socialista sin que exista una nota oficial ni ninguna factura que lo demuestre. De hecho, aseguró ante las preguntas del Ministerio Público que, como no había cobrado a pesar de que la fontanera se lo había prometido: "No cobro y no me paga nadie y veo que no hay expectativa ninguna de cobrar". "Se me insinuó que el partido lo iba a pagar a él y él me insinuó que ya me pagaría", destaca.

Este, además habló de la supuesta creación de facturas falsas para trasladar dinero procedente desde el partido a las arcas de Leire Díez. "No se formaliza ningún contrato, no se realiza ninguna hoja de encargo y toda relación es con la señora Díez", explica al respecto de los encargos que le hizo el PSOE para "analizar jurídicamente" unas comparecencias parlamentarias de la Operación Cataluña. Oliver no ha aportado ningún tipo de documentación que demuestre el trabajo realizado. A posteriori, según dice, le piden desde el PSOE que realice una nota de encargo para justificar el pago, hecho por el que la factura está emitida después de que se realizasen los supuestos trabajos.

En este contexto Oliver achacó a su "brillante idea" que ese mismo dinero que cobró fuese a Leire Díez. Argumenta que Leire iba a realizar el trabajo de borrar la "huella digital" de Nervis Villalobos, pero que pedía un montante "desorbitado". Para llegar a un acuerdo, propuso que cobrara lo mismo que él había cobrado del PSOE. Leire cobró pero nunca llegó a realizar el trabajo. Por tanto, se trataría según él, de una "coincidencia" auspiciada por su "brillante idea".

Al respecto del poder de Leire Díez, Ismael Oliver destaca que tenía una relación aún mayor con la Fiscalía de Álvaro García Ortiz de lo que hasta ahora se ha destapado durante el procedimiento. "Lo que la señora Díez decía es que hablaba con muchos fiscales, no solo con los que ha mencionado; y que esos fiscales le informaban de lo que pasaba en la Fiscalía General del Estado", sentencia.