Sira Rego, "profundamente agradecida" a Mbappe por apoyar a los invasores de Ceuta

Nuevo gesto del Gobierno de Pedro Sánchez con Kylian Mbappé, el futbolista del Real Madrid. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y encargada de los menas -menores extranjeros no acompañados-, ha dicho que está "personalmente profundamente agradecida" por el gesto del delantero francés, que se puso del lado de los invasores de Ceuta después de haberse puesto a medias la camiseta de apoyo a Ceuta como muestra de apoyo "a todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

Rego dio este apoyo público a Mbappé en París, después de haberse reunido con Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia del Gobierno de Francia. Otros dos jugadores del Real Madrid, el brasileño Vinícius y el francés Ibrahima Konaté, hicieron el mismo gesto el martes, antes del encuentro liguero contra el Elche.

"Yo creo que hay que atender, además del gesto, a la explicación que ha dado Kylian Mbappé y que he podido ver esta mañana. Creo que es una posición muy humana, que habla de solidaridad con Ceuta, pero también con las personas migrantes y su sufrimiento", defendió la ministra.

"Reconocer la importancia de los derechos humanos a mí me parece que tiene un valor extraordinario en estos momentos en los que además estamos viendo con actos de violencia. Cuando tenemos grandes referentes en la cultura, en el fútbol o en otras disciplinas a los que siguen tantísimas personas y que muestran gestos humanos, de empatía, eso tiene un valor extraordinario", afirmó la ministra, defendiendo el posicionamiento de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ha evitado posicionarse con España en esta invasión. Sin embargo, en otras ocasiones se ha pronunciado sin ningún tipo de problema. Como ejemplos, cuando criticó la muerte de George Floyd en Estados Unidos en el año 2020 o la de Noel, un joven inmigrante francés que falleció después de darse a la fuga con un coche sin tener carné. Un menor que tenía cargos y antecedentes policiales.