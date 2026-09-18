El presidente del Puerto de Ceuta denuncia que nadie les avisó del traslado: "Con la seguridad no se juega"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciado la falta de comunicación por parte del Gobierno ante el traslado de inmigrantes al campamento instalado en el puerto de la ciudad autónoma. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Doncel ha asegurado que conoció el inicio del operativo a través de los medios de comunicación y que ningún responsable de la cúpula portuaria había sido informado previamente.

"Entiendo que, dentro de lo que es la colaboración y la cooperación entre administraciones, esa comunicación se debería haber producido", ha señalado. Según el presidente del Puerto, desde la resolución ministerial del pasado 5 de septiembre se ha producido "mucha falta de comunicación" sobre las cuestiones planteadas por la Autoridad Portuaria. "La información en este caso brilla por su ausencia", ha lamentado.

Doncel ha explicado que mantuvo una reunión en la Delegación del Gobierno en la que volvió a plantear sus principales dudas sobre la seguridad ante un traslado que consideraba inminente. Sin embargo, sostiene que nadie le comunicó que el operativo comenzaría este viernes: "A mí no me han dicho absolutamente nada, ni a mí ni a ningún miembro de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Ceuta".

El presidente del Puerto también ha querido matizar que la institución no se opone a prestar atención a los inmigrantes, sino a la ubicación elegida para el campamento. Según ha explicado, las dos parcelas seleccionadas inicialmente no contaban con los informes técnicos que la Autoridad Portuaria consideraba necesarios.

Doncel ha incidido especialmente en la actividad que se desarrolla en el entorno, donde se realizan operaciones de mercancías, mercancías peligrosas, pasaje, avituallamiento y suministro de combustibles. "Estas parcelas están ubicadas justamente donde está la infraestructura más crítica del puerto de Ceuta", ha advertido.

Por este motivo, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de rechazar inicialmente la utilización de esos terrenos. "La atención al inmigrante es algo obligado, es una emergencia que exige respuesta. Esto nadie lo discute", ha afirmado antes de reclamar que se estudien otras ubicaciones y advertir de la importancia económica del puerto para Ceuta.

El traslado ha comenzado después de que la Audiencia Nacional rechazara la medida cautelar solicitada por el Sindicato Unificado de Policía para detener la instalación del campamento. La infraestructura se encuentra en la ampliación de Poniente del puerto y tiene capacidad para alrededor de 1.700 personas, según RTVE.

"Es un poco caos esta mañana"

Doncel ha asegurado que la falta de coordinación también ha afectado a los concesionarios y consignatarios que trabajan en la zona. Según su relato, algunos establecimientos se han encontrado con dificultades para desarrollar su actividad con normalidad y los trabajadores del puerto y la Policía Portuaria han tenido que intervenir para tratar de mantener la operativa logística.

"Si a mí me avisan, pues aquí nos coordinamos, hablamos con los concesionarios, hablamos con los consignatarios", ha explicado. Doncel ha descrito la situación vivida durante las primeras horas del operativo con una frase: "Es que esto es un poco caos esta mañana".

El responsable portuario también ha reclamado que se estudien emplazamientos alternativos fuera del puerto y ha mencionado terrenos de Defensa o acuartelamientos actualmente sin uso. Según Doncel, la situación de Ceuta hace especialmente complicado encontrar espacios disponibles debido a las reducidas dimensiones de la ciudad y a la proximidad existente entre el puerto y las zonas residenciales y comerciales.

Doncel reclama un plan de seguridad

Una de las principales preocupaciones expresadas durante la entrevista ha sido la seguridad. Doncel ha asegurado que la Autoridad Portuaria ha solicitado por escrito conocer el plan de seguridad y las medidas específicas previstas por el Ministerio del Interior tras la instalación del campamento.

"Con la seguridad no se juega", ha afirmado. Según ha explicado, el plan de protección del Puerto de Ceuta fue elaborado teniendo en cuenta unas condiciones diferentes a las actuales y considera que la instalación del campamento supone una modificación que obliga a realizar una nueva evaluación.

Doncel también ha señalado que la Secretaría de Estado de Seguridad elevó al nivel 2 la protección del puerto y ha insistido en que la Autoridad Portuaria desconoce las medidas específicas previstas para el perímetro del campamento. "¿Cómo que no hay un plan de seguridad y medidas específicas?", se ha preguntado durante la entrevista.

Además, ha trasladado una incidencia que, según asegura, le comunicaron los técnicos del puerto: "Han reventado las tuberías de captación de agua para refrigeración de los tanques de combustible". Doncel ha subrayado que su obligación es advertir de este tipo de situaciones.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha explicado finalmente que el puerto ha adoptado las medidas que le corresponden después de la elevación del nivel de protección, pero ha recordado que la seguridad exterior y la perimetración del campamento no son competencia de la Policía Portuaria.

"Esto no es de recibo", ha concluido Doncel al insistir en que desconocía el comienzo del traslado hasta que tuvo conocimiento de él a través de los medios de comunicación.

Puente responde a Doncel

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido posteriormente a Doncel a través de su cuenta de X, donde ha negado que el traslado se haya realizado sin coordinación con el Puerto de Ceuta.

1.- El traslado se ha hecho con absoluta coordinación y colaboración con los técnicos del Puerto.

2.- El traslado se ha hecho con pleno conocimiento de la consejeria de Presidencia de Ceuta.

3.- Que el traslado se iba a hacer hoy era de público conocimiento hasta el punto de que… https://t.co/ffJjF9DsZC — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

Puente sostiene que el operativo se ha llevado a cabo "con absoluta coordinación y colaboración con los técnicos del Puerto" y "con pleno conocimiento de la Consejería de Presidencia de Ceuta". Además, ha asegurado que la fecha del traslado era de "público conocimiento" y que había sido publicada previamente por varios medios de comunicación.

El ministro ha cargado directamente contra Doncel por asegurar que desconocía cuándo se iba a producir el traslado. "Si al presidente del Puerto no le informan sus técnicos, no le informa el Gobierno de Ceuta que le ha nombrado y no lee la prensa, la culpa no es de nadie más que suya. El problema lo tiene él", ha escrito.

Puente ha terminado su mensaje lanzando otra acusación contra el presidente de la Autoridad Portuaria: "Por cierto, que explique lo de la adjudicación a su primo".