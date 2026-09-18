Furiosa reacción de Puente contra Eduardo Madina por decir que le "duele" la gestión de Sánchez en Ceuta

En medio de un nuevo capítulo del desastre en Ceuta, con el traslado de cientos de inmigrantes al campamento del puerto entre cargas y tensión, el ministro de Transportes Óscar Puente ha cargado con fiereza contra Eduardo Madina por lanzar críticas contra el Gobierno en una tertulia de la cadena SER.

"Decirlo me duele en el corazón, no hay ni un solo paso que haya dado el Gobierno que se entienda", dijo el exdirigente socialista en la tertulia de Hora 25 incluso cuando el presentador, José Luis Sastre, le preguntaba por las responsabilidades autonómicas.

Tras señalar que "los mecanismos de cooperación deberían estar más engrasados", Madina lamentó que "casi nunca la responsabilidad es de los que gobiernan". Y apostilló que no es sólo él quien no entiende lo que hace el Gobierno, sino también "la otra mitad" del Ejecutivo, la mitad del partido, del grupo parlamentario y los socios del PSOE. "Nadie entiende nada", señaló Madina, apuntando que "es muy difícil adjetivar positivamente el brutal hundimiento en la gestión de esta crisis por parte del Gobierno".

Puente sacó tiempo en medio de los problemas para la entrada de inmigrantes en el puerto ceutí para responder, con un tono aún más grueso de lo habitual, a Madina. "Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro", dijo en alusión a la derrota en las primarias de 2017.

Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro. Pero el otro está vivito y coleando y es Presidente del Gobierno. Y tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado! https://t.co/sT4vwc8zpp — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

"El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro. Pero el otro está vivito y coleando y es presidente del Gobierno. Y tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado!", espetó el ministro de Transportes, que ya ha protagonizado otros rifirrafes en redes sociales con su antiguo compañero de filas, también por cargar contra la agonizante legislatura de Pedro Sánchez.