Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el abandono del Gobierno de Sánchez a Ceuta, las enfermedades que azotan la ciudad autónoma y el intento de pucherazo con la Ley de Nietos.

Europa admite la invasión de Ceuta

Europa ha dejado en evidencia al Gobierno al calificar de "invasión" lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El PPE ha logrado sacar adelante la resolución gracias al apoyo de Patriotas —el grupo de VOX— y el ECR. Es un nuevo varapalo para el Gobierno que, como dice ABC, no ha logrado convencer a la Eurocámara de que la avalancha fue una crisis migratoria, que es lo mismo que sostiene en la contraportada de El País un periodista catalán, de padres marroquíes, que presenta un informativo diario para niños. La cuestión, Dani, es que la izquierda europea votó en contra de la resolución y el editorial de LD alerta de que "cada día está más claro que el asunto va más allá y que la influencia marroquí se está expandiendo entre la izquierda europea que está dispuesta a entregar ya no Ceuta y Melilla sino la parte de España que Mohamed VI esté dispuesto a pagar".

Hay, sin embargo, una parte de la izquierda que se baja del caballo y admite que la gestión de la invasión por parte del Gobierno no ha sido la correcta y advierte de que esto puede tener consecuencias. Es el caso de Antonio Lucas que, en El Mundo, advierte: "Marruecos tiene claro que esta mano está ganada. Pronto activarán la segunda fase del proyecto, pues como todo el mundo sabe no puede acabar esto aquí. Están afinando el laboratorio de extorsiones y estudiando cómo mejorar la conversión de decenas de miles de seres humanos desesperados en drones teledirigidos con un teléfono móvil e imantados por una verja abierta". De paso ironiza con el "pasacalles inútil" de visitas a Ceuta y señala que ya solo falta que el Gobierno le dé el visado al Rey.

La AN autoriza el traslado al puerto de Ceuta

Esta mañana ha comenzado el traslado de los ilegales a las carpas instaladas por el Gobierno en el Puerto de Ceuta después de que la Audiencia Nacional levantase ayer las medidas cautelares que lo impedían. El recinto habilitado no tiene capacidad para acoger a todos los ilegales que, aún hoy, siguen vagando por las calles, instalados en las playas y escondidos en los montes, casas patera o alojados por familiares y conocidos. El Mundo, citando a expertos en extranjería, dobla el cálculo que ha hecho Moncloa de los ilegales que siguen en Ceuta, hasta los 20.000. Muchos, miles, son menas. El ministro Puente ha hecho suyo el "eso, a Vivas" de Sánchez. Conviene señalar que la responsabilidad no es del presidente ceutí. Primero porque el ministro Torres asumió el mando único el 26 de agosto y hay un decreto del año pasado que especifica que "La persona titular de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria —esto es, Miguel Ángel Pérez— es la autoridad competente para resolver el procedimiento de ubicación y traslado de los menores extranjeros no acompañados en su territorio".

Crisis sanitaria sin precedentes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido recibida en Ceuta entre gritos y silbidos de los profesionales sanitarios que mantienen una jornada de huelga para la próxima semana. Denuncia la falta de personal sanitario, de traductores e incluso de material. Hay doctores de baja y otros quieren dejar Ceuta. También los militares denuncian las condiciones en las que están trabajando. Dos profesionales del Ejército han sido trasladados a Madrid para ser tratados de las lesiones ocasionadas por inmigrantes. En LD la Asociación de Tropa y Marinería admite que están "preocupados por si en algún momento matan a alguno".

La normalidad en Ceuta se llama tuberculosis y viruela del mono 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/jWqjdHQR1G — esRadio (@esRadio) September 18, 2026

En el plano estrictamente sanitario, se confirma la detección de varias enfermedades infecciosas que estaban prácticamente erradicadas en España. Okdiario desvela en primicia el primer caso de viruela del mono. El paciente es un mena y en LD les contamos que, otro menor, ha sido diagnosticado de tuberculosis, una enfermedad igualmente contagiosa. Este paciente compartía zonas comunes con varios centenares de menas en un centro de acogida.

Sánchez sigue plegado a Marruecos

"Sánchez envía 790 GWh de gas natural a Marruecos en plena invasión para mantener su actividad". Con este titular destapa Carlos Cuesta en Libre Mercado cómo el Gobierno ha aumentado el suministro de combustible al reino alauí mientras sube el recibo de la luz de los españoles. Además, en las últimas horas, Navantia entrega a Marruecos su nuevo buque militar por la puerta de atrás: sin ceremonia por el asalto masivo a Ceuta.

El Gobierno se burla del TS

Sumar pretende burlar la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados con base en la Ley de Nietos, introduciendo una enmienda en una norma educativa, algo que choca con la doctrina del TC, que exige que las enmiendas guarden una "conexión mínima de homogeneidad" con el objeto y la finalidad del proyecto de ley al que se incorporan. Además, según El Confidencial "el Censo Electoral admite ahora que inscribía a los nacionalizados sin pedir pruebas de su arraigo". Cuentan que desde 2022 y hasta hace unas semanas los solicitantes aportaban una declaración explicativa y no se exigían documentos de su vinculación o arraigo con los municipios en los que deseaban quedar inscritos a efectos electorales. Urge que los magistrados resuelvan el recurso contra el derecho a voto porque cada día suenan con más fuerza los tambores electorales. Hay movimientos que apuntan a un adelanto. Cuenta Leticia Barquín en LD que el Gobierno "pisa el acelerador con los PGE" que son "el gran folleto electoral". Las opciones de que salgan adelante son remotas, de modo que, como dice La Razón en su editorial, la derrota "sería la excusa perfecta para adelantar las elecciones a una fecha anterior a la convocatoria de mayo".