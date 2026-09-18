Las órdenes recibidas por la UIP en Ceuta: "Cuidado con lo que hacéis, contención y guardad las defensas"

La portavoz de JUPOL, Laura García, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Cuesta de esRadio y ha descrito como un "absoluto caos" el dispositivo desplegado en Ceuta para trasladar a miles de personas a las nuevas carpas. "Claro que para esta gente la normalidad es el caos, entonces en su idioma ha sido todo muy normal porque ha sido un absoluto caos", ha afirmado.

Según ha relatado, el operativo comenzó sobre las seis y media de la mañana con la participación de agentes del GRS de la Guardia Civil: "Con apenas 50 compañeros de la Guardia Civil pensaban que iban a poder movilizar a 3.000, 4.000 o 5.000 personas", ha explicado.

La situación, ha asegurado, terminó superando a los agentes: "Los compañeros se han visto sobrepasados, directamente les estaban pasando por encima, les estaban arrollando". Fue entonces cuando tuvieron que solicitar apoyo a la UIP de la Policía Nacional.

"Los compañeros las estaban pasando canutas"

Laura García ha cifrado en 70 los agentes de la Policía Nacional que participaron concretamente en el embolsamiento para trasladar a las personas a las nuevas carpas: "Tampoco te creas que han puesto allí un despliegue", ha sostenido.

Según su relato, también los agentes de la UIP se vieron en algunos momentos sobrepasados. Y ha destacado especialmente las instrucciones recibidas durante el operativo: "Las órdenes eran 'cuidado con lo que hacéis, contención y guardad las defensas', cuando mis compañeros realmente las estaban pasando canutas".

La portavoz ha explicado que "guardar las defensas" significaba "que no las utilicen, que no hagan uso de sus defensas reglamentarias". Ha asegurado que los agentes vivieron "momentos de muchísima tensión".

"Para que a mí los compañeros de la UIP me digan que han visto que casi se ve desbordado el dispositivo, es que ha tenido que ser muy grave", ha afirmado. Según ha añadido, los policías "lo han pasado realmente mal porque una vez más se les deja en inferioridad numérica".

🔴"Han vivido momentos de muchísima tensión y para que a mí los compañeros de la UIP me digan que han visto que casi se ve desbordado el dispositivo, es que ha tenido que ser muy grave". 🎙️@_Laura_Garcia_P, portavoz de JUPOL en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/p6m9ABkrbo — Libertad Digital (@libertaddigital) September 18, 2026

Una avalancha humana

El traslado tampoco pudo realizarse de la manera inicialmente prevista. "Ni siquiera han podido llevar a toda la masa porque se les estaba desbordando, se les iban por todas partes y sobre todo que era una gran avalancha humana hacia los compañeros", ha relatado.

Los agentes tuvieron que modificar el procedimiento y dejar a las personas "a unos 500 metros del lugar donde les tenían que llevar a las nuevas carpas". Allí, ha explicado, tuvieron que embolsarlas y trasladarlas "poquito a poco en un chorrito de personas".

Laura ha cuestionado que se planteara el dispositivo sin tener en cuenta la capacidad de las instalaciones. "Si es que se sabía la capacidad de las carpas y se sabe que en la zona del Trampolín y de playa de Benítez hay más del doble de la capacidad de las carpas", ha afirmado.

Su conclusión ha sido tajante: "No tienen ni idea, es un caos y utilizan a los compañeros, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, como parche y sobre todo que es que les ponen en peligro".

El puerto y las infraestructuras críticas

Laura también ha expresado su preocupación por la ubicación del asentamiento en las proximidades del puerto y otras instalaciones. "Parece que se han olvidado que España está en una alerta de 4 sobre 5 en alerta antiterrorista", ha señalado.

A partir de ahí ha recordado que "precisamente las infraestructuras críticas se consideran así y tienen una especial vigilancia". Sin embargo, ha considerado que en este caso "se han olvidado de absolutamente todo".

Laura ha cuestionado que las personas trasladadas hayan sido instaladas junto a una zona que considera especialmente sensible: "No sabemos quiénes son, no sabemos a qué se dedicaban, si son algunos de los terroristas que ya está confirmado que han entrado", ha afirmado.

También ha advertido de la proximidad al puerto y de las posibilidades de acceso a los ferries: "Les acercas a la zona donde ellos quieren ir, al puerto para subirse a los ferries, colarse en los maleteros, en los coches, en los camiones".

"Tienen más libertad que los ceutís"

Laura ha respondido también a la descripción del traslado como un proceso desarrollado con normalidad. Sobre las imágenes y declaraciones que presentan una realidad diferente, ha afirmado: "Cuando una persona, incluso viendo unas imágenes, que es que lo están viendo, es capaz de decir lo contrario, es que su rigor ya queda por los suelos".

Ante la referencia al "malvivir" que viven los inmigrantes según Silvia Intxaurrondo, Laura ha contrapuesto esa expresión con la situación de los ciudadanos y los agentes: "Malvivir tienen los ceutíes y mis compañeros".

Sobre el funcionamiento de las carpas, ha apuntado que quienes están allí pueden entrar y salir. "Las utilizan a su interés, 'a mí me han puesto una pulsera y yo entro aquí y salgo si quiero o si no quiero ni vuelvo'", ha afirmado. Y concluye con una comparación directa: "Si es que al final estas personas tienen más libertad que los ceutís. Pueden ir por donde les dé la gana de Ceuta, cosa que no pueden hacer los propios ceutís".