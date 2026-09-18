Los policías acusan al Gobierno de poner en riesgo a los agentes que han trasladado a los invasores al puerto de Ceuta

La Policía Nacional ha trasladado este viernes a cerca de un millar de inmigrantes hasta el puerto de Ceuta. Se trata de algunos de los asaltantes del vallado fronterizo de la ciudad del pasado 30 y 31 de julio que hasta ahora estaban en campamentos improvisados. Han sido trasladados hasta una infraestructura crítica pese a que los sindicatos policiales trataron de paralizarlo en la Audiencia Nacional. El juzgado rechazó ayer la posible paralización y el Gobierno ha ordenado el traslado.

Los sindicatos policiales no han tardado en censurar la improvisación con la que se han realizado los traslados que, a su juicio, han puesto en riesgo la integridad de los agentes que han participado en el dispositivo. También han puesto sobre la mesa el bajo número de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos popularmente como antidisturbios, que se han empleado en el operativo.

Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha denunciado que el dispositivo de traslado se ha puesto en marcha sin garantizar previamente la capacidad de las instalaciones ni los medios necesarios, seleccionando un espacio que no puede absorber a miles de inmigrantes, y ha reclamado que la planificación policial contemple las consecuencias operativas antes de ejecutar cualquier traslado.

Uno de los principales reproches del sindicato se refiere a la cifra de efectivos difundida. Niega que haya 170 agentes de la UIP (antidisturbios) desplegados actualmente estén destinados al traslado de inmigrantes. Según su versión, esos efectivos atienden el conjunto de necesidades policiales de la ciudad, mientras que sólo dos grupos, unos 70 policías, han participado directamente en los desplazamientos desde las playas hasta el puerto.

El sindicato ha advertido además de que esos agentes trabajan bajo una elevada presión operativa, después de varias semanas de despliegue extraordinario donde no sólo han sufrido ataques de los inmigrantes sino también han tenido problemas de alojamiento, carencias de medios y una carga de trabajo especialmente elevada. A su juicio, la activación de este nuevo servicio ha incrementado la exposición de los funcionarios sin haber corregido previamente esas deficiencias en Ceuta.

JUPOL ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que refuercen de inmediato los efectivos y recursos destinados al operativo. El sindicato ha considerado que la seguridad de los agentes debe garantizarse antes de iniciar actuaciones de esta dimensión y ha reclamado condiciones operativas adecuadas.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha reclamado el cese inmediato del jefe superior de Policía de Ceuta por el dispositivo desplegado para trasladar a miles de inmigrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el muelle de Poniente. Ha atribuido las carreras, avalanchas y roturas de los cordones de seguridad a una falta de previsión y a un despliegue policial insuficiente.

El sindicato ha sostenido que la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno conocían desde el día anterior que el traslado podía comenzar inmediatamente, tras la resolución de la Audiencia Nacional, y que también disponían de información sobre el número de personas concentradas, el recorrido y la capacidad limitada de las instalaciones. A juicio del sindicato, no se solicitaron o garantizaron los refuerzos necesarios para afrontar una operación de esta magnitud.

El sindicato también ha reclamado responsabilidades políticas al delegado del Gobierno y un refuerzo policial permanente en la ciudad autónoma de Ceuta. El CEP ha respaldado la actuación de los agentes desplegados, especialmente de la UIP, a quienes atribuye haber recuperado progresivamente el control pese a la presión existente. Además, ha denunciado las condiciones de alojamiento y descanso de los policías enviados a la ciudad.

La Unión Federal de la Policía (UFP), otro de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía, ha querido mostrar su apoyo a los agentes antidisturbios que han participado en el dispositivo de traslado al puerto y que han tenido que resolver momentos de mucha tensión cuando algunos de los inmigrantes han comenzado a ponerse nerviosos y han comenzado un conato de incidente durante el traslado al puerto de la ciudad autónoma.

"Cuando la situación se desborda, cuando llegan los empujones y el caos, ellos no pueden apartarse. Aguantan. Contienen. Protegen. La Unión Federal de Policía siempre con la UIP. Nuestro respaldo es total, sin peros, sin fisuras. Orgullo de UIP", ha señalado el sindicato a través de la red social Twitter.