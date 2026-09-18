Marruecos dice que la Eurocámara no le ha culpado de la invasión de Ceuta

Marruecos considera que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta no supone ninguna acusación directa contra el país y defiende mantener abierta la vía del diálogo con la Unión Europea para abordar la cuestión migratoria.

Así lo ha manifestado el embajador marroquí ante la UE y la OTAN, Ahmed Reda Chami, en declaraciones a la agencia oficial MAP, después de que la Eurocámara aprobara un texto en el que reclama medidas urgentes ante la situación vivida en Ceuta a finales de julio.

Rabat resta importancia a las críticas

Chami ha asegurado que el documento europeo "no contiene ninguna incriminación ni ninguna instrucción dirigida a Marruecos" y ha rechazado que la resolución recoja los intentos de atribuir a Rabat una posible instrumentalización de la migración.

El diplomático también ha destacado que varias enmiendas que, según su interpretación, tenían un carácter "hostil" hacia Marruecos no fueron finalmente incorporadas al texto. A su juicio, esto fue posible gracias a la posición "responsable, constructiva y serena" mantenida por una parte mayoritaria de los eurodiputados, especialmente por las principales formaciones políticas.

El embajador ha criticado además lo que considera intentos de presentar públicamente el contenido de la resolución de una manera diferente a la que, según él, refleja realmente el documento.

La Eurocámara reclama responsabilidades

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo no tiene carácter vinculante, pero sí recoge diferentes referencias a la responsabilidad de Marruecos en materia migratoria. El texto pide a las autoridades marroquíes que cumplan sus compromisos como socio de la Unión Europea, especialmente en el control de los flujos migratorios y en la cooperación para devolver a quienes hayan entrado de forma irregular.

Los eurodiputados también subrayan que la relación entre la UE y Marruecos debe desarrollarse respetando la "integridad territorial" de los Estados miembros. En este sentido, consideran inaceptable cualquier declaración que cuestione la soberanía española y señalan que este tipo de posicionamientos serían incompatibles con las obligaciones derivadas de la asociación entre Rabat y los Veintisiete.

El Parlamento alerta sobre la instrumentalización migratoria

Uno de los puntos destacados del documento europeo es la referencia al uso de la migración como posible "herramienta de guerra híbrida" contra la integridad territorial de un Estado miembro.

Sin embargo, la resolución no atribuye expresamente esta actuación al Gobierno marroquí ni señala directamente a Rabat como responsable de lo sucedido antes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

El Parlamento Europeo reclama, en cambio, una mayor cooperación de las autoridades marroquíes en la gestión de los flujos migratorios y que se agilicen los procedimientos de retorno de las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis.

Rabat apuesta por el diálogo

Frente a las críticas y reclamaciones incluidas en el texto europeo, Chami ha insistido en que Marruecos quiere mantener una relación basada en el diálogo con la Unión Europea.

"Un diálogo abierto, franco y sereno sigue siendo la vía que debe privilegiarse para afrontar los desafíos comunes", afirmó el embajador, que defendió la necesidad de aprovechar las oportunidades de cooperación existentes y trabajar en soluciones compartidas.

Para Chami, la gestión de la inmigración requiere algo más que acuerdos puntuales. El diplomático considera necesario mantener un "compromiso operativo diario", acompañado de un diálogo constante y de la búsqueda de respuestas que sean "comunes y duraderas".

La posición expresada por Rabat llega después de una resolución europea que, aunque evita responsabilizar directamente a Marruecos de la crisis de Ceuta, sí reclama al país vecino que cumpla sus compromisos como socio de la UE en materia de control migratorio y retornos.

El debate vuelve así a situar la gestión de la frontera y los movimientos migratorios entre Ceuta y Marruecos en el centro de las relaciones entre Rabat, España y las instituciones europeas.