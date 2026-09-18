Moncloa presume de que Sánchez será el "invitado especial" de Mamdami en un acto con cuarenta líderes más

Pedro Sánchez huirá la próxima semana a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU y en un desayuno dirigido por Zohan Mamdani, el alcalde musulmán y comunista, en la que, según Moncloa, el presidente del Gobierno será el "invitado especial" del desayuno, en el que estarán cuarenta líderes más. El presidente defenderá su modelo económico en el coloquio bajo el título Construyendo una economía para la mayoría, que tendrá lugar en Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes neoyorquinos.

Será la primera vez que Sánchez y Mamdani se vean en persona, ya que el alcalde de Nueva York no pudo acudir a la invitación del presidente para que acudiese en Barcelona a la Global Progressive Mobilisation, que reunió a líderes progresistas de todo el mundo en el mes de abril. En aquella ocasión, el alcalde comunista mandó un vídeo de apoyo al evento.

Sánchez y Mamdani tienen en común muchas políticas radicales de izquierda y ambos coinciden en calificar de "genocidio" las actuaciones de Israel en Gaza, además de compartir su rechazo a Donald Trump, a quien critican por muchas cuestiones como la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para incrementar sustancialmente el gasto militar de los países europeos.

Este acto se enmarca en la visita del jefe del Ejecutivo a Nueva York para participar en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo debate general se celebrará entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre. Un viaje que permitirá a Sánchez huir del caos derivado de la invasión de Ceuta, y ausentarse de la sesión de control al Gobierno del miércoles.