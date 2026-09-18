Muere atropellada por su propia furgoneta la alcaldesa de Fuentes de Jiloca mientras repartía el correo

Rosana Perruca, alcaldesa de Fuentes de Jiloca (Zaragoza) por el Partido Popular, ha fallecido en un accidente laboral mientras desempeñaba su trabajo como cartera en Langa del Castillo. La regidora llevaba seis meses trabajando para Correos después de haberse reincorporado tras una baja.

El accidente se produjo durante uno de los recorridos de reparto que Perruca tenía asignados en esta localidad de la comarca del Campo de Daroca. De acuerdo con la información publicada por Heraldo de Aragón, la furgoneta que utilizaba para trabajar se encontraba estacionada en una vía con desnivel situada cerca de la salida hacia Torralbilla.

En un momento determinado y por motivos que todavía no han podido determinarse, el vehículo comenzó a retroceder y acabó atropellando a Perruca. Las lesiones sufridas como consecuencia del impacto resultaron mortales.

El dispositivo de emergencias

Hasta Langa del Castillo se movilizaron diferentes servicios de emergencia. La alcaldesa recibió asistencia de profesionales sanitarios procedentes del centro de salud de Daroca y de miembros del 061. En el dispositivo participaron igualmente efectivos de la Guardia Civil, entre ellos agentes del destacamento de Tráfico de Calatayud y de la Policía Judicial.

Pese a la intervención de los sanitarios, no fue posible salvar la vida de Perruca. El levantamiento del cadáver se llevó a cabo horas después del accidente.

La noticia de su muerte ha provocado numerosas reacciones entre los representantes políticos de Aragón. El presidente autonómico, Jorge Azcón, trasladó públicamente sus condolencias y extendió el luto "a todos sus compañeros del PP de Aragón".

Acaban de comunicarme el fallecimiento de la alcaldesa de Fuentes de Jiloca, Rosana Perruca, en un accidente de tráfico.

Todos sus compañeros del @pparagon estamos de luto.

Mi pésame a sus familiares y amigos.

Descanse en Paz — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) September 17, 2026

Condolencias por su fallecimiento

También expresaron su pesar la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente provincial del Partido Popular, Ramón Celma. Ambos mostraron su sorpresa por lo ocurrido y enviaron su cariño a los familiares y amigos de la fallecida.

Celma recordó además la dedicación de Perruca a Fuentes de Jiloca a través de un mensaje publicado en las redes sociales. "Rosana dedicó sus mejores esfuerzos y cariño a su pueblo y a sus vecinos, dejando una huella que permanecerá en Fuentes de Jiloca y en toda nuestra provincia de ejemplo de entrega y de servicio público", escribió.

Muy apenados por el fallecimiento de Rosana Perruca, alcaldesa de Fuentes de Jiloca. Rosana dedicó sus mejores esfuerzos y cariño a su pueblo y a sus vecinos, dejando una huella que permanecerá en Fuentes de Jiloca y en toda nuestra provincia de ejemplo de entrega y de servicio… — Ramón Celma Escuín (@Ramon_Celma) September 17, 2026

Las condolencias llegaron también desde otras formaciones políticas. El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, lamentó la muerte de la alcaldesa: "Lamento profundamente la trágica pérdida de una servidora pública que trabajaba duro por su pueblo y por sus vecinos y vecinas. En estos duros momentos quiero mandar un sentido abrazo a su familia y amigos y a todos sus compañeros del Partido Popular".

Por último, la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, se sumó a las muestras de pésame y trasladó "un abrazo enorme en estos momentos tan difíciles" a los allegados de Perruca.