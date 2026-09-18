Mientras se especula con la fecha de la próxima cita electoral (ahora, con el primer trimestre de 2027), el conglomerado a la izquierda del PSOE se sigue moviendo para intentar evitar el resultado catastrófico que auguran las encuestas. Irene Montero anunció hace una semana que será la candidata de Podemos e intentará liderar un bloque de izquierdas y desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dejó caer este jueves que podría convertirse en el candidato de Sumar.

"Yo estaré, estoy y estaré, en mi espacio político. Yo estos días lo estoy diciendo, creo que mis compañeros de los Comuns saben que pueden contar conmigo para la batalla muy importante que tendremos el próximo año", dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio al ser preguntado por la posibilidad de ser cabeza de lista.

La mera insinuación de Urtasun fue recibida con críticas por parte de Pablo Iglesias, que en un artículo en Diario Red dijo del ministro que "bien podría formar parte de una lista del PSC". En un intento de apuntalar la figura de su mujer como la persona que podría aglutinar a la extrema izquierda, proyecto que pese a los intentos sigue sin cuajar, Iglesias recibió las palabras de Urtasun con renovados ataques a Sumar. "Han concedido en estos años todo el crédito progresista con su estrategia de evitar el conflicto dentro del Gobierno que tanto criticaron a Podemos". Una "figura de ICV que bien podría formar parte de una lista del PSC no parece que pudiera evitar este efecto", escribió Iglesias, que aseguró que en este contexto, Montero es seguramente el "liderazgo más fuerte de la izquierda".

"Quienes dicen que podría haber mejores candidatos, como Urtasun, como Bustinduy, como Colau o como el secretario de Comisiones Obreras, no deberían temer el veredicto democrático de unas primarias abiertas", apuntaba también en el artículo, afirmando que el hipotético liderazgo de Montero de una alianza de izquierdas sería resultado de "un proceso participativo abierto a la ciudadanía".

Las palabras de Iglesias recibieron a su vez críticas de otros sectores de la izquierda, entre ellos el estrellado Gabriel Rufián, que intentó con insistencia ser el líder capaz de aglutinar a todos los sectores. "Quien quiera unir que una. Quien no que se aparte", dijo en X el republicano, para quien "la mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas".

Conviene recordar (otra vez) que la mejor manera de 'reventar a la derecha' es no reventar a otras izquierdas. Por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan. Que de eso tenemos todos y no interesan a nadie (a no ser que busques precisamente eso: reventar). Quien pueda… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 18, 2026

"Por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan, que de eso tenemos todos y no interesan a nadie (a no ser que busques precisamente eso: reventar)", añadió el independentista catalán.

Le ha pegado Iglesias antes de empezar a Urtasun la hostia que no le hemos pegado ninguno a Irene por elegancia y por no joder el mínimo resquicio de esperanza que pueda tener la gente de izquierdas. Pero con esta gente no se puede nunca bajar la guardia. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) September 17, 2026

También el exsecretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar cargó en X contra Iglesias por sus críticas a Urtasun. "Antes de empezar, Iglesias ha pegado a Urtasun la hostia que no le hemos pegado ninguno a Irene por elegancia y por no joder el mínimo resquicio de esperanza que pueda tener la gente de izquierdas".