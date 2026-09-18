Así presume un invasor de lo que recibe en las carpas de Ceuta: "Mantas, sábanas, toallas..."

Un inmigrante ilegal marroquí llegado en la invasión de Ceuta ha publicado un vídeo en el que muestra todo el material que ha recibido tras ser trasladado a una de las carpas instaladas en la explanada del puerto y gestionadas por SAMU. "Salam alaikum, mi gente. ¿Qué tal?", comienza en la grabación. Acto seguido, dirige la cámara hacia el material: "Mira: manta, cobija, sábana, otra manta, otra manta, otra manta, toallas...". El inmigrante continúa mostrando lo recibido mientras recorre con el teléfono el interior de la carpa. "Toallas, mantillas, Al-hamdu lillah. Mira, mira: manta, otra manta", relata.

Finalmente, se dirige directamente a quienes están viendo la grabación y les ofrece su ayuda: "Si necesitas algo, ven a verme, hermano. ¿De acuerdo? Todo bien. Que Al-lăh te proteja". El vídeo, difundido a través de TikTok, permite observar desde dentro las carpas habilitadas para acoger a parte de los inmigrantes llegados a Ceuta y algunos de los artículos que reciben una vez trasladados a estas instalaciones.

Este viernes, el Gobierno ha puesto en marcha el traslado de inmigrantes desde los asentamientos de Benítez y El Trampolín hasta las nuevas carpas instaladas en la explanada del puerto de Ceuta, después de que la Audiencia Nacional rechazara mantener paralizada su apertura.

El operativo, desplegado desde primera hora con Policía Nacional y Guardia Civil, estuvo marcado por carreras, avalanchas y momentos de tensión ante el elevado número de personas que trataba de acceder a las instalaciones. Finalmente, unas 1.700 personas consiguieron plaza, agotando la capacidad disponible el mismo día de su apertura, mientras numerosos inmigrantes que quedaron fuera tuvieron que regresar a los asentamientos de las playas, que continúan albergando a miles de personas.