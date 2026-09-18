Una secretaria del PSOE revela que Leire Díez dejaba su coche en Ferraz pero no entraba en la sede: "No sé a dónde iría"

La secretaria del PSOE, Covadonga San Pedro declaró ante el juez que investiga las cloacas socialistas que la fontanera Leire Díez acudía a la sede del partido en Ferraz en coche y que en ocasiones no llegaba ni siquiera a subir al edifico. "No se a donde iría", reconoció la secretaria socialista.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional se encuentra investigando las presuntas cloacas del Partido Socialista diseñadas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

El audio de la declaración de Covadonga, al que ha tenido acceso Libertad Digital, revela que la secretaria fue preguntada por las autorizaciones que recibió la fontanera para poder aparcar dentro de la sede del partido. Covadonga explicó que Díez le escribía pidiéndole autorización para efectuar el aparcamiento. "Es más, algunas veces llegaba a Ferraz, dejaba el coche y no subía a ningún sitio, no sé a dónde iría", confesó la trabajadora del PSOE.

De igual manera, Covadonga explicó que cuando Díez llamaba solicitando la plaza de aparcamiento ella lo consultaba con Santos Cerdán antes de dar el visto bueno a las peticiones de la fontanera.

Por otro lado, la secretaria también confirmó que fue ella la que le gestionó el billete de avión a Leire Díez por orden de Santos Cerdán para que pudiese acudir a la reunión que se celebró en la sede del partido el 24 de abril de 2024, mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su carta a la ciudadanía. "Yo no cuestiono órdenes de jefes nunca", declaró Covadonga para asegurar que ella no conocía en que calidad acudía Díez a Ferraz.

Covadonga también declaró que se encargaba de llevar la agenda de Santos Cerdán y que las reuniones que celebraba con Leire Díez no aparecían en ella. "Yo me enteraba de que venía Leire porque me pedía la plaza de aparcamiento", explicó.

"Nos lo decía Santos"

Ese mismo día también declaró la otra secretaria de Santos Cerdán, Celia Rodríguez, que reconoció en sede judicial que cuando Leire Díez solicitaba un viaje era el exsecretario de Organización el que daba el visto bueno. "Nos lo decía Santos", explicó.

Sobre el asunto de la gestión del aparcamiento de Díez, Rodríguez declaró en similares términos a su compañera que "en alguna ocasión ha llamado que venía a Ferraz y se le ha gestionado que pudiera aparcar en Ferraz". En cuanto a las reuniones del exsecretario de Organización del partido con Díez, la secretaria precisó que ella "normalmente" no gestionaba estos encuentros.

Informe de la UCO

En uno de los informes de la UCO contenidos en el sumario de la causa de las cloacas socialistas se muestra un viaje en avión Santander-Jerez-Santander del 20 de agosto de 2024 y 24 del mismo mes que apunta a la gestión de Covadonga. "Como puede apreciarse en una conversación de fecha 13.08.2024 entre Leire y Covadonga, la primera solicitó que se le gestionase un vuelo con destino Jerez, para lo cual presentaría diversas opciones y horarios disponibles", explica la UCO. La UCO señala tambien que al día siguiente se le remitió a Diez la reserva de los vuelos en un documento que aparecía la fontanera como "pasajeros" y el PSOE como "cliente".

Además, la fontanera se dirigió a la secretaria para informar de que no hacía falta una reserva de hotel para su viaje porque "me quedo donde Javier". Por otro lado, en una conversación fechada el 20 de agosto Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Férnandez, la primera hizo referencia a su estancia en Cádiz: "Tengo mucho curro y muchas reuniones programadas".