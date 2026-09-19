Baleares supera por primera vez a Canarias en la llegada de inmigrantes en patera

Las Islas Baleares han superado por primera vez a Canarias en la llegada irregular de inmigrantes por vía marítima, propiciado principalmente por el frenazo experimentado en las rutas atlánticas mientras la presión en el Mediterráneo no cesa.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior analizados hasta el 15 de septiembre de 2026, el archipiélago balear ha registrado un repunte del 2,6% en la llegada de pateras. En total, 5.627 personas han alcanzado las costas baleares a bordo de 303 embarcaciones en lo que va de año, sobrepasando las 5.483 que desembarcaron en el mismo periodo de 2025.

Los datos llegan después del acusado desplome de la vía canaria, donde las entradas se han reducido un 55,1%. Las islas atlánticas han contabilizado 5.592 inmigrantes en 76 embarcaciones, una cifra muy inferior a las 12.453 personas y 204 pateras que desbordaron sus costas en las mismas fechas del pasado ejercicio.

"Esta es la realidad que no sé si el Gobierno conoce o no quiere conocer"

Por su parte, el vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, ha exigido este jueves al Gobierno el reconocimiento de Baleares como frontera exterior de la Unión Europea para hacer frente la llegada constante de pateras con inmigrantes procedentes principalmente de Argelia.

Lo ha expresado ante la prensa en Palma junto a la presidenta balear, Marga Prohens, donde ha señalado que, aunque "en Ceuta ha habido una invasión" migratoria, existe un "goteo permanente en Canarias, Baleares y el Mediterráneo en su conjunto".

Ha señalado que, en cinco años, el archipiélago ha recibido 25.000 personas en situación irregular, 5.000 en el último año, y ha pedido que se establezca "un plan de recuperación con Argelia" y que haya presencia permanente de Frontex para cortar el flujo migratorio.

Además, ha reclamado que haya un refuerzo de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas. "Esta es la realidad que no sé si el Gobierno conoce o no quiere conocer", sentenciaba Bendodo.