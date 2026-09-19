Caos en el puerto de Ceuta: los inmigrantes hacen sus necesidades donde pueden por los baños inacabados

Una noche más en Ceuta y un nuevo problema en el asentamiento habilitado en el puerto. Los baños todavía no están completamente operativos y los primeros inmigrantes alojados han tenido que hacer sus necesidades donde han podido, incluso en las escolleras, las carpas y distintos puntos del entorno.

El campamento del puerto abrió sus puertas este viernes y, entre los espacios de Levante y Poniente, acoge a unos 1.700 migrantes. Sin embargo, miles de inmigrantes se han quedado sin plaza y han vuelto a ocupar distintos asentamientos improvisados y playas de Ceuta, entre ellas las del Tarajal, Benítez, Calamocarro y Trampolín.

🔴 Colapso total en Ceuta: así está la playa de Benítez pic.twitter.com/MgR8qu4Hxd — Libertad Digital (@libertaddigital) September 19, 2026

La instalación se terminó apenas un día antes de su apertura y las primeras horas han estado marcadas por las deficiencias en algunos servicios, especialmente en el área de Levante. Los baños no estaban instalados cuando llegaron los inmigrantes y, aunque horas después comenzó a suministrarse agua, los módulos todavía no estaban operativos con normalidad.

La consecuencia ha sido que los inmigrantes han orinado en cualquier lugar disponible —según se observa en vídeos publicados en redes sociales por El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta—. Se han registrado orines incluso dentro de las propias carpas. Algunas personas habrían llegado además a hacer sus necesidades en la puerta del Banco de Alimentos, lo que ya ha provocado las primeras quejas.

◼️ Los inmigrantes que están en el asentamiento del puerto orinan en la puerta del Banco de Alimentos y en cualquier esquina. Al parecer hay problemas con los servicios. Ya surgen las primeras quejas. 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace… pic.twitter.com/C87X2XRJcw — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

Calor y problemas de ventilación en Levante

El espacio de Levante concentra la mayor parte de los inmigrantes. Está formado por grandes carpas de 90 metros de largo por 10 de ancho y alberga a 1.080 personas, que duermen en literas.

Los inmigrantes se han quejado especialmente del calor en el interior de las carpas, hasta el punto de que muchos han pasado buena parte del día en el exterior. A los problemas de ventilación se suma que la carpa destinada al comedor, de 50 por 20 metros, tampoco estaba terminada durante las primeras horas de funcionamiento.

El traslado hasta el recinto también ha generado nerviosismo relacionado con la comida y se han producido algunos incidentes en el interior del campamento.

VÍDEO: 🔊 Los migrantes alojados en el Puerto realizan sus necesidades en las escolleras porque los módulos de baños no están operativos pic.twitter.com/fR9zh2ereX — El Pueblo de Ceuta (@ElPueblodeCeuta) September 18, 2026

Además, según la Policía, ya comienzan a gestarse las primeras tensiones entre los propios inmigrantes, ante la elevada concentración de personas en un espacio reducido.

Poniente, con mejores condiciones

En el espacio de Poniente se encuentran otras 620 personas. Esta zona dispone de unas 40 carpas de 36 metros cuadrados y otras diez de 42 metros cuadrados.

Es el espacio de ayuda y respuesta a Emergencias instalado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y destinado a mujeres con niñas y niños vulnerables.

Las condiciones son diferentes a las de Levante. En las carpas se han instalado tarimas, lonas, literas, baños compartidos y puntos de suministro eléctrico para atender a los inmigrantes.

Mientras tanto, hasta de 4.000 inmigrantes —según el Gobierno— se han quedado sin plaza continúan fuera del campamento, ocupando de nuevo distintos puntos de la costa ceutí. Una situación que se suma a la que arrastra la ciudad desde la invasión del 31 de julio y que mantiene a los ceutíes pendientes de recuperar la normalidad mientras el problema continúa sin una solución.