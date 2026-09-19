Marruecos no se contenta con las humillaciones continuas a España. Pedro Sánchez no ha dejado de doblegarse a los intereses de Mohamed VI, pero Rabat quiere más. Y lleva recordándoselo a Sánchez desde hace tiempo. En marzo de 2022 y tras el espionaje de Marruecos al móvil de Sánchez, el presidente español rompió la postura tradicional española frente al Sáhara y aceptó impulsar la integración de este territorio en Marruecos. Pero han pasado cuatro años desde aquello y lo que fue un pronunciamiento del presidente español, no ha contado ni con el respaldo del Parlamento ni del propio Consejo de Ministros. Resultado: Marruecos es consciente de que un cambio de gobierno en España podría devolver el Sáhara a la posición inicial y lleva meses —desde antes de la invasión a Ceuta— trasladando mensajes al Gobierno sobre su exigencia de más avances. Y tras esos mensajes, ha llegado la mayor afrenta de Marruecos a España en mucho tiempo.

En la UE son conscientes de que la política exterior de España ha generado un problema que ha saltado ya a toda la Unión. Observan con preocupación el descontrol fronterizo de España y la debilidad de Sánchez y son conscientes de que el problema tiene raíces graves: desde el espionaje al móvil presidencial, hasta la postración de Sánchez a unas exigencias de Marruecos que han convertido la propia frontera europea en una barrera inexistente.

Marruecos no ha dejado de remitir mensajes con sus exigencias de avances en un camino que forzaría a Sánchez a plantear en el Parlamento el respaldo a la entrega del Sáhara a Rabat, algo que aniquilaría al resto de la izquierda.

No es la única exigencia. Diversos ministros marroquíes han hecho explícita en las últimas semanas su exigencia de lo que denominan como el Gran Marruecos, un espacio que pretende robar a España Ceuta, Melilla y hasta las Canarias, pasando, por supuesto, por afianzar su control del Sáhara.

Marruecos sabe que a Sánchez se le puede estar acabando el tiempo en La Moncloa —rodeado de casos de corrupción— y quiere que su posición sobre el Sáhara sea respaldada oficialmente por España a través de actos de relevancia jurídica, no de pronunciamientos.

El giro histórico en la postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental se materializó en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos plegándose a los intereses de Rabat. En esta misiva, España pasó a considerar la propuesta de Mohamed VI de supuesta región autónoma dentro de Marruecos como la base "más seria, creíble y realista" para decidir el futuro del Sáhara.

Este cambio radical de postura no surgió de la nada, sino que estuvo precedido por el espionaje de Marruecos a los móviles de Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en mayo de 2021. De hecho, justo tras ese hackeo llegó la primera invasión de Ceuta (mayo de 2021): Marruecos permitió la entrada de 10.000 invasores a Ceuta en pocas horas, en señal de protesta por la atención hospitalaria dada por España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Un año después, no sólo se produjo la cesión a los deseos de Marruecos sobre el Sáhara, sino que la propia filtración del giro histórico fue comunicada por el Gobierno marroquí, que hizo pública la carta de Pedro Sánchez, desatando una enorme polémica en España. Y es que la decisión no se había debatido previamente ni en el Consejo de Ministros ni en el Congreso de los Diputados.

Marruecos quiere pasos adicionales. Y tras la filtración de estas exigencias se ha atrevido a invadir Ceuta ante la absoluta pasividad de Pedro Sánchez, que no llegó a dar por finalizadas sus vacaciones pese a la invasión de una ciudad española que hoy continúa.