Miguel Tellado responde al "ataque personal" de Julia Otero

Julia Otero, presentadora de Onda Cero los fines de semana, ha ironizado este sábado sobre la promesa de Borja Sémper, diputado del Partido Popular, que anunció que cuando llegue Alberto Núñez Feijóo al Palacio de La Moncloa desterrarán los insultos y recuperarán "la buena educación", criticando los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a todos los que no piensan como ellos. Una promesa de Sémper que ha aprovechado la presentadora para atacar al diputado popular, Miguel Tellado.

La comunicadora se ha preguntado por qué el Partido Popular no aplica ese propósito desde ahora y ha terminado dirigiendo una dura pulla a Miguel Tellado al plantear qué sucedería si los populares no logran gobernar: "¿Habrá que escoger entre morir por la inteligencia artificial o por la natural de Tellado?", ha dicho irónicamente, lo que ha supuesto un insulto personal al diputado popular.

Si por lo que sea ocurre como en 2023 y el PP no consigue gobernar… entonces ¿habrLatín a que escoger entre morir por la inteligencia artificial o por la natural de Tellado? Julia Otero @julia_otero en @Juliaenlaonda pic.twitter.com/qgbBjC4Bff — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@judit_sinhache) September 19, 2026

Miguel Tellado se ha hecho eco de este insulto personal de Julia Otero y ha dicho en redes sociales que "qué pena que algunos guardianes de todas las esencias del buenismo y el progresismo no aprovechen sus sermones para demostrar la tolerancia, la moderación y el respeto del que tantas lecciones nos dan desde sus atalayas. Señora Otero, no tengo el placer de conocerla, aunque ahora sé que no se conforma con criticar al que piensa distinto, va directa al ataque personal y al insulto facilón".

"Qué buena España nos van a dejar. De la 'inteligencia natural' de Tellado, de momento, no hace falta preocuparse: seguiré denunciando la corrupción del PSOE", ha anunciado Tellado en su cuenta oficial de X -antes Twitter, asegurando que la lucha contra los delitos del Ejecutivo socialista no cesará.

Julia Otero es periodista y presentadora de Onda Cero, donde dirige el programa Julia en la Onda. Con una larga trayectoria en radio y televisión, la comunicadora aborda habitualmente en su espacio asuntos relacionados con la actualidad política y social.