Óscar Puente llama "matón" a Ferreras y le dice que "tienes menos audiencia que la tele tienda"

Nuevo ataque de Óscar Puente a la prensa. El ministro de Transportes ha llamado "matón" al presentador de la Sexta, Antonio Ferreras y le ha dicho que " el problema es que ya no das miedo porque tienes menos audiencia que la teletienda". Un ataque que llega después de que Ferreras criticase al ministro por insultar al exdirigente socialista, Antonio Madina.

Puente criticó este viernes a Madina por cuestionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le dijo que "lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro. Pero el otro está vivito y coleando y es presidente del Gobierno. Y tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado!".

Ferreras reaccionó a este ataque del ministro a Madina y criticó que el ministro hiciera "bromas a una víctima de ETA con lo de 'el otro está vivito y coleando', sí, es verdad. A Madina lo quisieron matar. Este es el matón del PSOE. Y hay muchos que le tienen miedo".

Se me pasaba. Ferreras, matón es lo que tú eres y has sido siempre. El problema es que ya no das miedo porque tienes menos audiencia que la tele tienda. Besis. https://t.co/S8AoEABus2 — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 19, 2026

"El matón del PSOE un día más para convertir al Partido Socialista en Corea del Norte. Que el que no diga que lo están haciendo muy bien con Ceuta, ya se sabe, ataques, descalificación, insultos. Creo que a Eduardo Madina ya le intentaron silenciar en el pasado. Y no pudieron", añadió el presentador, antes de ser atacado por el ministro, que frecuenta ataques diarios a medios de comunicación como Libertad Digital y esRadio.

Sin ir más lejos, la pasada semana, durante el gran premio de Fórmula 1 en Madrid, Puente manipuló unas imágenes en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, atendían a un espectador que había sufrido un accidente durante la jornada.