Un analista de seguridad alerta del riesgo en Ceuta: "Los campamentos están junto a infraestructuras críticas"

El responsable del canal de Youtube Estrategias Militares y analista de seguridad global ha advertido del riesgo que supone la ubicación de los campamentos habilitados en Ceuta tras la entrada masiva de personas durante el mes de agosto. Entrevistado por Manuel Llamas en La Trinchera de Llamas, ha señalado que estos asentamientos se encuentran próximos a distintas infraestructuras críticas de la ciudad y ha cuestionado que no se haya optado por concentrarlos en otras zonas.

El analista también ha asegurado que existen distintos elementos que apuntan a una actuación organizada desde Marruecos durante la invasión masiva en Ceuta. Entre ellos, ha citado restricciones del espacio aéreo para drones, imágenes de satélite y el transporte de personas desde distintos puntos de Marruecos hacia la frontera.

Restricciones del espacio aéreo para drones

Uno de los elementos que destaca es la existencia de un aviso a la navegación aérea (NOTAM) emitido desde el 1 de julio para establecer una segregación del espacio aéreo de Ceuta para el vuelo de aeronaves no tripuladas.

Según ha explicado, las zonas afectadas comprendían las fronteras de Ceuta y áreas próximas a Benzú, los montes y otras zonas interiores de la ciudad. También ha señalado que existía otro aviso emitido el 12 de agosto, ambos con vigencia hasta el 28 de septiembre. "Esto le posibilita al Gobierno poder utilizar ese espacio para vuelos de reconocimiento de drones o de aeronaves no tripuladas", ha afirmado el experto.

El analista ha añadido que había revisado el histórico de avisos de segregación o restricción del espacio aéreo de Ceuta y ha asegurado que durante el año anterior únicamente aparecía una restricción de este tipo entre el 1 de julio y el 28 de septiembre.

Imágenes de satélite

Otro de los elementos que ha puesto sobre la mesa han sido las imágenes de satélite. El analista ha asegurado haber tenido acceso a imágenes de un satélite civil adquiridas para analizar lo ocurrido durante la entrada masiva.

Según ha explicado, en una de esas imágenes, tomada el 31 de julio a las dos de la tarde, aparecen las carreteras que conducen hacia la frontera con Ceuta cortadas al tráfico y vehículos de techo blanco desplazándose hacia la zona fronteriza. "Por sus dimensiones son posiblemente microbuses o incluso hasta autobuses", ha señalado.

El analista ha destacado también que en las imágenes aparecía la frontera "llena de vehículos del techo de color blanco" y ha afirmado que, durante ese momento, continuaba entrando gente en Ceuta.

"Marruecos decide cuánta gente entra y cuánta sale"

El responsable de Estrategias Militares ha sostenido además que el desplazamiento de personas hacia Ceuta habría contado con medios de transporte organizados. Según ha relatado, existen vídeos en los que aparecen agentes de tráfico marroquíes dirigiendo la circulación y dando prioridad a vehículos que transportaban a estas personas hacia la frontera.

También ha hecho referencia a desplazamientos desde lugares alejados de Ceuta. "Hay vídeos de gente que viene y sale andando desde Larache", ha afirmado, señalando que después eran recogidos en coches y camiones y que algunos llegaban hasta Kenitra para continuar posteriormente hacia Tánger.

Según su análisis, algunas de las matrículas de los camiones que aparecen en los vídeos pertenecen a una empresa vinculada al Ministerio de Transporte marroquí y al servicio ferroviario del país.

El analista ha afirmado que otro elemento que considera relevante es que las personas que posteriormente abandonaron Ceuta fueran trasladadas en autobuses. "Es Marruecos quien decide cuánta gente entra, cuánta gente sale, quién puede salir, quién puede entrar", ha sostenido.

En este sentido, ha calificado de "locura" que, según su relato, Marruecos pudiera controlar la apertura y cierre de la frontera desde territorio español.

Los flotadores y el transporte de las personas

Durante la entrevista también ha destacado los flotadores utilizados durante la entrada masiva en Ceuta. "En todos los sitios que vemos, en todos los camiones, en todo lo que vemos de toda esta gente moviéndose, nadie lleva flotadores, nadie lleva neoprenos puestos", ha afirmado.

Sin embargo, el analista ha asegurado que se habían localizado hasta 15.000 flotadores "iguales" y que habían podido determinar su origen y proveedor. Según ha explicado, se trataría de productos fabricados en China y comercializados en España, con diferentes tamaños. "¿Dónde estaba previsto?", se ha preguntado.

El riesgo en las infraestructuras críticas

En la parte final de la entrevista, el analista ha señalado la ubicación de los campamentos. Ha asegurado que desde su canal habían situado los distintos asentamientos y que algunos se encuentran próximos a infraestructuras que considera estratégicas para Ceuta.

"Están en el Tarajal, controlando lo que es la entrada, están cerca del Hospital de Loma Colmenar", ha explicado. También ha señalado la proximidad de otro asentamiento a un arsenal y un polvorín militar, así como la presencia de personas en el puerto, donde se encuentran depósitos de combustible.

Además, ha mencionado la desaladora, las reservas de agua dulce de la ciudad y distintas zonas militares: "Los tienes junto a la desaladora, es decir, donde puedes hacer agua potable del mar para que los ceutíes puedan beber".

Según él, los campamentos podrían haberse situado en otras zonas. "Se podría haber llevado a todas estas personas cerca de la frontera de Benzú, en el antiguo CETI", ha sostenido, planteando que allí se podrían haber instalado hospitales y tiendas de campaña.

"Ni sabemos cuánta gente hay"

El analista también ha puesto el foco en la seguridad de la frontera y ha afirmado que, según su información, existen túneles detectados en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. "El Ejército o el Ministerio del Interior no ha cogido un georradar para escanear la frontera y ver cuántos túneles hay desde Marruecos a España", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que "ni sabemos cuánta gente hay ni sabemos cómo están entrando".

También ha cuestionado la decisión de instalar a 1.700 personas en el puerto de Ceuta. Según ha explicado, se trata de una infraestructura crítica y ha asegurado que en las últimas horas se habían producido incidentes en los que han sido atacados militares, policías y un camión de bomberos. "Los llevamos a una infraestructura crítica en la ciudad. No tiene mucho sentido", ha afirmado.

El analista ha añadido además que las vallas instaladas alrededor del campamento del puerto pueden ser saltadas y ha asegurado que algunas personas pueden desplazarse por la infraestructura portuaria "sin ningún tipo de control". "Peor no se puede hacer", ha zanjado el experto.