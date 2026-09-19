Un hombre se abalanza sobre Abascal e intenta agredirle durante su visita a Tarragona

Santiago Abascal ha sido objeto de un intento de agresión este viernes durante su visita a Tarragona. El líder de Vox se encontraba en la ciudad dentro de la gira que la formación está llevando a cabo por Cataluña cuando un individuo se aproximó a él y trató de escupirle y golpearle.

Los escoltas que acompañaban al dirigente reaccionaron inmediatamente y consiguieron reducir al hombre antes de que pudiera llegar a golpear a Abascal. Posteriormente, los Mossos de Esquadra se hicieron cargo del individuo y procedieron a su detención.

El detenido ha sido identificado por OKDIARIO como Josep Sancho i Masip. Por el momento, no consta una identificación pública de los Mossos que lo confirme.

El incidente se produjo en un ambiente de tensión por la presencia de Vox en la ciudad. Durante la visita se registraron protestas contra la formación y se desplegó un dispositivo policial para garantizar la seguridad de los dirigentes y controlar las concentraciones.

Este fue el momento exacto en el que la escolta de Santiago Abascal se vio obligada a actuar contra el agresor. Hay que proteger a Abascal a toda costa. https://t.co/CBhYipdJWC pic.twitter.com/jaQJZFFxEk — Sr.Liberal (@SrLiberal) September 19, 2026

Abascal relata lo sucedido

El presidente de Vox hizo referencia al incidente posteriormente durante el acto que protagonizó en Barcelona junto al secretario general del partido, Ignacio Garriga.

Abascal explicó ante los asistentes que un individuo había intentado golpearle durante su estancia en Tarragona y destacó la actuación de sus escoltas.

La visita forma parte de la gira de Vox por Cataluña, durante la que Abascal y otros dirigentes del partido están celebrando distintos actos políticos. La presencia de la formación ha provocado protestas en algunos de los lugares visitados, con distintos episodios de tensión.