Albares lleva casi un año ocultando cuántas nacionalidades se han concedido por la Ley de Nietos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares que facilite el dato del número de personas que han obtenido la nacionalidad española por la vía de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la Ley de Memoria Democrática de 2022, en la que se incluye la disposición conocida como ley de nietos, que ha permitido, según datos oficiales, nacionalizar a cerca de 600.000 extranjeros. El órgano se ve obligado a actuar después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya evitado durante casi un año enviar la información sobre cada uno de estos procesos de nacionalizaciones para descendientes de exiliados que solicitó un ciudadano en octubre de 2025.

La ley de 2007 permitió el acceso a la nacionalidad a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, así como a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. La norma vigente desde 2022 permite solicitarla a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles que perdieran la nacionalidad como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

La ley aún vigente también abría la puerta a que pidieran ser nacionalizados los hijos e hijas nacidos en el extranjero de madres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos que la obtuvieron en virtud de la ley de 2007.

En concreto, el reclamante de esta información solicitó datos por países sobre el número total de solicitudes recibidas, las resueltas favorablemente, las denegadas y el número de las pendientes de resolución. Lo hizo en octubre de 2025, pero el Ministerio no le contestó, lo que le llevó a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia el pasado mes de mayo. Este órgano se dirigió al Ministerio para pedirle alegaciones, pero tampoco le respondió.

"Sin razón que lo justifique"

En su resolución, el organismo que preside Concepción Campos Acuña recrimina al Ministerio de Albares que no diera respuesta al ciudadano "sin que conste causa o razón que lo justifique" y que tampoco respondiera al propio Consejo. Y le reprende por su silencio incidiendo en que esta actitud "dificulta considerablemente el cumplimiento" de su función, pues priva al Consejo de "disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada".

"Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública", critica el Consejo. Por ello, tras constatar "el carácter de información pública de lo solicitado" y que Exteriores no ha dado respuesta a la solicitud de acceso ni ha justificado la concurrencia de alguna de las causas de inadmisión previstas en la ley, el Consejo estima la reclamación del solicitante de la información y obliga al Ministerio a trasladarla.