Caso David Sánchez: recurren la sentencia para exigir 6 años de prisión al hermano del presidente y 4 a Gallardo

La Asociación Hazte Oír ha recurrido la sentencia por la que se condenó al hermano del presidente del Gobierno a 9 años de inhabilitación para pedir que se le castigue con 6 años de prisión e incluir el delito de tráfico de influencias que la Audiencia Provincial de Badajoz no le imputó.

En el mes de julio el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito de malversación a 9 años de inhabilitación. La sentencia del tribunal también condenó al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo por dos delitos de prevaricación a una pena de 18 años de inhabilitación. La sentencia explicaba que los acusados en este juicio favorecieron los intereses del hermano del presidente del Gobierno para que se crease un puesto para él "innecesario".

El recurso dirigido a la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Libertad Digital, sitúa a David Sánchez como "cooperador necesario o, alternativamente, inductor de las prevaricaciones de los bloques A), B) y C) y autor del delito de tráfico de influencias del artículo 429 CP —o, alternativamente, del artículo 428 CP—, a las penas de 2 (dos) años de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial por 10 (diez) años, por el bloque A); 2 (dos) años de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial por 9 (nueve) años, por el bloque B); y 2 (dos) años de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido por Luis María Carrero e inhabilitación especial por 9 (nueve) años, por el bloque C)".

De igual manera, la asociación pide para el expresidente de la Diputación 4 años de prisión, que también consiguió evitar la pena de cárcel en la sentencia. "Por el concurso medial del bloque A), a las penas de 2 (dos) años de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido por David Sánchez e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 10 (diez) años; y, por el del bloque B), a las penas de 2 (dos) años de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial por 9 (nueve) años", señala el escrito.

Sobre el tráfico de influencias el escrito argumenta que en la propia sentencia se recoge la jurisprudencia que explica cómo se identifica un delito de tráfico de influencias y que señala que se pueden dar dos casos: que exista una conducta considerada como "presión moral eficiente" o que "la descripción de una situación en la que la única explicación a la conducta del funcionario o autoridad sea la existencia de aquella presión, constitutiva del acto de influencia".

"La cita comprende los dos comportamientos típicos: el acto de influjo directamente acreditado y la situación cuya única explicación razonable es la influencia. La sentencia enuncia la segunda acción típica y, acto seguido, la abandona" para pedir que sean las acusaciones populares las que aporten las pruebas de que efectivamente se ha producido esa presión.

Nueva denuncia contra Gallardo

La asociación también ha presentado una nueva denuncia contra Miguel Ángel Gallardo por la creación del puesto de Luis María Carrero, vinculado a David Sánchez. La denuncia apunta a que Gallardo pudo haber cometido un delito de prevaricación administrativa por la creación de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y su posterior adjudicación en comisión de servicios.

La sentencia ya recoge las penas impuestas al diputado delegado del Área de Cultura y a Luis María Carrero por el asunto de este puesto "innecesario" pero ahora la asociación apunta a Gallardo porque "el acuerdo de creación del puesto lo adoptó el Pleno de la Diputación en sesión que presidió el denunciado y cuyo debate él mismo cerró".