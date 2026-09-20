Ceuta se vuelve echar a la calle después de semanas de abandono: "Un caballa nunca se rinde"

Ni el calor ni el cansancio han frenado este domingo a los más de mil ceutíes que han tomado los alrededores del paso fronterizo del Tarajal. Convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, la ciudadanía ha vuelto a movilizarse de forma masiva para volver a poner de manifiesto la complicada situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la invasión a finales de julio.

Bajo el grito de 'Un caballa nunca se rinde', los manifestantes han marchado tras una gran bandera de España reconvertida en pancarta con el mensaje 'SOS Ceuta invadida'. A la caminata a pie le ha tomado el relevo el rugido de los motores: una gran caravana motera ha recorrido el trayecto entre el céntrico paseo Alcalde Sánchez Prados y la propia frontera. Durante el trayecto, los motoristas han rendido un especial tributo a la Legión con motivo de su 106 aniversario, guiñando un ojo a la histórica relación entre esta fuerza militar y la localidad.

Esta doble protesta recoge el testigo de la convocatoria impulsada el sábado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta ante la sede de la Delegación del Gobierno, situada en la plaza de Los Reyes. En este mismo enclave continúa instalada una acampada de vecinos que busca poner el foco en la estampa que se repite a diario en zonas costeras como la playa del Trampolín.

A lo largo del litoral, tanto en el Trampolín como en la playa de Benítez, ambas alejadas del núcleo urbano, la realidad sigue siendo crítica. A orillas del mar se acumulan inmigrantes y casetas improvisadas donde siguen acampados, tras semanas de goteo constante, no han conseguido acceder a ninguna de las plazas de los centros de acogida temporal desplegados por la ciudad.