Vuelven las recomendaciones culturales y musicales del presidente del Gobierno en sus redes sociales para el fin de semana. En medio del caos provocado por la invasión de Ceuta, Pedro Sánchez ha dedicado parte de su tiempo a proponer la nueva película de los Javis y la canción La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla.

"La semana que viene se estrena en España La bola negra, el nuevo trabajo de los Javis, muy aclamado en Cannes y elegido por España para competir por una nominación al Óscar internacional. La película está basada en dos textos: una obra inacabada de Federico García Lorca con el mismo título; y el libro que os recomiendo hoy es La piedra oscura, de Alberto Conejero", ha comenzado diciendo el jefe del Ejecutivo en su vídeo desde un sofá.

"Es un texto de literatura dramática que nos acerca al diálogo entre Rafael Rodríguez Rapún, último amor de Lorca, y Santiago, el joven soldado que le custodia las horas previas a su fusilamiento. Una conversación que habla de la memoria, de la dignidad y la necesidad de no olvidar. Esta obra además abre con un prólogo de Ian Gibson e incorpora fotografías y otros materiales que permiten acercarnos a los personajes", ha explicado el presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa vestido de traje y sin corbata.

En paralelo, Pedro Sánchez ha aprovechado también para recomendar a Camarón de la Isla: "Y para acompañar esta lectura, mi recomendación semanal musical es La leyenda del tiempo, del gran Camarón, un disco que pasó de ser incomprendido a convertirse en una obra fundamental de la música española".

No es la primera vez que Sánchez recurre a este tipo de vídeos en redes sociales, alejados de la actualidad estrictamente política, en los que comparte recomendaciones culturales o aspectos más personales. Una estrategia con la que la Moncloa intenta proyectar una imagen más cercana del presidente, conectar especialmente con el público más joven y así desviar el foco de los escándalos diarios que cercan a su Gobierno y a su familia.