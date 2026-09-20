El Supremo: Puigdemont se benefició del 1-O con "la obtención de bienes y servicios con cargo al erario"

El auto del Tribunal Supremo por la que se rechazó la concesión de la amnistía al expresidente de la Generalidad de Cataluña fugado de la justicia, Carles Puigdemont, señala que no sufragó el 1-O con dinero de su bolsillo sino que lo hizo cargando su coste a la propia Generalidad.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó un auto este martes para rechazar las peticiones de Carles Puigdemont y Antoni Comín i Oliveres de aplicarles la Ley de amnistía. Llarena señala que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de julio, que descartaba la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea del proceso secesionista, no eliminaba la otra razón por la que se le atribuyó la malversación: el beneficio personal de carácter patrimonial

"El auto no afirmó que los procesados hubieran recibido materialmente los fondos públicos. Consideró que habían impulsado la iniciativa, dispuesto la obtención de los bienes y servicios necesarios y utilizado sus facultades de gobierno para cargar su coste a la Generalitat. Entendió que, de ese modo, habían pagado la iniciativa que impulsaron sin soportar el correspondiente coste con su propio patrimonio. Esa es la valoración que las defensas impugnaron y que fue mantenida en las decisiones posteriores", explica el auto del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De esta manera, el juez Pablo Llarena entiende que no es válido alegar que las resoluciones previas se pueden anular simplemente alegando que "ninguna cantidad ingresó en su patrimonio". "las resoluciones anteriores apreciaron un ahorro mediante la obtención de bienes y servicios con cargo al erario", añade.

Este punto es clave porque el Supremo recuerda que la Ley no excluye de la amnistía la malversación relacionada con el referendúm ilegal sino que hay que examinar "si existió el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

"También fue contestada la objeción de que esta interpretación es invalida porque impediría amnistiar cualquier malversación vinculada al referéndum. El apartado 10.6 distinguió supuestos en los que el gestor actúa en beneficio de un tercero o en los que otros partícipes intervienen sin perseguir un beneficio patrimonial propio. No afirmó que cualquier intervención subordinada o cualquier beneficio ajeno determinen automáticamente la amnistía, sino que la existencia de malversación no obliga a apreciar en todos los intervinientes el propósito personal que la ley exige examinar", añade

Por todo ello, tal y como se publicó en este diario, Llarena tomó la decisión de "desestimar las nuevas solicitudes de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 a los hechos provisionalmente calificados como delito de malversación, por las razones expuestas sobre el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". Además, al no prosperar la solicitud del expresidente fugado, Llarena rechazó también levantarle la orden nacional de detención que pesa sobre él.

Las defensas argumentaron que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "han dejado sin fundamento las razones por las que se denegó su aplicación".

"Las defensas invocan las SSTC 137/2025 y 164/2025. Entienden que la declaración de constitucionalidad de la ley obliga a abandonar la interpretación que condujo a excluir la malversación. El argumento confunde dos decisiones distintas. Una consiste en determinar si el legislador podía aprobar la ley de amnistía. Otra consiste en establecer si una conducta concreta reúne los requisitos previstos para su aplicación en esa regulación", explicó la sala.

"La primera decisión no resuelve automáticamente la segunda. La aplicación de una ley válida exige comprobar sus condiciones, tanto las que permiten conceder la amnistía como las que impiden hacerlo", sentenció al respecto el magistrado.