Feijóo condena el ataque a Abascal: "Nadie puede ser agredido por defender sus ideas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este sábado su solidaridad al líder de Vox, Santiago Abascal, después del intento de agresión que sufrió este viernes durante su visita a Tarragona, en el marco de la gira que la formación está desarrollando por Cataluña.

"Mi solidaridad con Santiago Abascal. En la España democrática nadie puede ser agredido por defender sus ideas", ha escrito Feijóo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Mi solidaridad con @Santi_ABASCAL . En la España democrática nadie puede ser agredido por defender sus ideas.https://t.co/40W1cGZWpT — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 20, 2026

El incidente tuvo lugar durante la estancia de Abascal en Tarragona, donde un individuo se aproximó al dirigente de Vox e intentó, según relató posteriormente el propio Abascal, golpearle y escupirle. Los escoltas que acompañaban al presidente de Vox intervinieron para impedir la agresión y redujeron al hombre.

Posteriormente, los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo del individuo y procedieron a su detención, que se produjo el mismo viernes.

Abascal se refirió a lo ocurrido posteriormente durante el acto que protagonizó en Barcelona junto al secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Ante los asistentes, explicó que un hombre había tratado de golpearle durante su visita a Tarragona y destacó la intervención de sus escoltas.

¿Quién es el detenido?

El detenido —identificado por OKDIARIO como Josep Sancho i Masip— ha sido calificado de "proetarra" por Vox. La formación ha señalado además que ninguno de sus adversarios políticos ha condenado el ataque a Abascal y ha asegurado que "nadie va a conseguir que deje de luchar por España y por todos los españoles".

Ninguno de nuestros adversarios políticos ha condenado que ayer, un proetarra, atacó a Santiago Abascal. Nadie va a conseguir que deje de luchar por España y por todos los españoles. Ni las balas de ETA lo consiguieron. Contigo, @santi_ABASCAL. pic.twitter.com/OLn7FSYV1p — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 19, 2026

La visita del dirigente de Vox se produjo en un contexto de protestas por la presencia de la formación en la ciudad. Durante la jornada se desplegó un dispositivo policial destinado a garantizar la seguridad de los dirigentes y controlar las concentraciones.