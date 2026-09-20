Israel, España y Europa ante un año decisivo

Cuando estas líneas lleguen a los lectores, millones de judíos en todo el mundo estarán a punto de comenzar Yom Kippur, el Día del Perdón, momento más solemne del calendario judio. Apenas unos días antes, las comunidades judías habrán celebrado Rosh Hashaná, el comienzo de un nuevo año. Es un momento tradicionalmente dedicado a la reflexión: mirar atrás, hacer balance y preguntarse qué esperamos del año que comienza.

Este año, esa reflexión llega acompañada de demasiadas preguntas. Israel se prepara para unas elecciones generales que tendrán lugar el próximo 27 de octubre, las primeras desde 1988 en las que la Knesset habrá completado su mandato completo. El resultado determinará, entre otras cuestiones, el rumbo político del país y tendrá inevitablemente consecuencias para sus relaciones con Europa.

También España entra en un período político especialmente relevante. 2027 estará marcado por elecciones municipales y autonómicas en buena parte del país y por la perspectiva de unas elecciones generales, en un contexto en el que las relaciones entre Madrid y Jerusalén atraviesan uno de sus momentos más difíciles de las últimas décadas. Será, por tanto, un año importante para observar no solo quién gobierna, sino también qué lugar ocupa la relación con Israel dentro de la política exterior española y del debate público.

Pero quizá la señal que más debería hacernos reflexionar llegue de otro lugar de Europa. El pasado 6 de septiembre, la AfD —Alternativa por Alemania— obtuvo el 43,8% de los votos en las elecciones de Sajonia-Anhalt, quedándose a tres escaños de la mayoría absoluta. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un partido de extrema derecha se encuentra tan cerca de controlar un Gobierno regional alemán. Para muchos europeos, estos resultados pueden analizarse desde la perspectiva de la política electoral, la inmigración, la economía o el descontento con los partidos tradicionales. Pero para la comunidad de judía alemana existe una dimensión adicional que no puede ignorarse: la memoria.

Pocos días después de las elecciones, Charlotte Knobloch, presidenta de la Comunidad Judía de Múnich y Alta Baviera y superviviente del Holocausto recibió una amenaza de muerte que, según las autoridades, estaba explícitamente relacionada con la victoria de la AfD. La amenaza obligó a cancelar un acto público y está siento investigada por la policía y la fiscalía. Que una superviviente de la Shoá, 81 años después de la liberación de Auschwitz, tenga que recibir protección por alzar públicamente la voz ante el auge de la extrema derecha alemana debería ser motivo de profunda preocupación para toda Europa.

No se trata de establecer equivalencias históricas que no corresponden. La Alemania de hoy no es la misma que la de los años treinta. La democracia alemana cuenta con instituciones sólidas y mecanismos de protección que no existían entonces. Pero precisamente porque conocemos la historia, sabemos que la democracia y la convivencia no pueden darse por sentadas. Yom Kippur nos recuerda que la memoria no consiste únicamente en recordar lo ocurrido. También implica asumir una responsabilidad hacia el futuro.

Europa ha construido durante décadas un proyecto basado, entre otras cosas, en la idea de que la historia del continente debía servir para evitar que determinados horrores volvieran a repetirse. La existencia de comunidades judías fuertes y seguras en Europa forma parte de ese proyecto. Cuando un ciudadano judío vuelve a preguntarse si puede vivir tranquilo, cuando una superviviente de Auschwitz recibe una amenaza de muerte o cuando el antisemitismo encuentra espacios para normalizarse, algo esencial de ese proyecto está siendo puesto a prueba.

España tampoco puede permanecer al margen de esta reflexión. En los próximos meses veremos debates electorales, cambios políticos y nuevas discusiones sobre Israel y Oriente Medio. Precisamente por ello será importante que el desacuerdo político no se convierta en hostilidad hacia los judíos, que la crítica a un Gobierno no derive en prejuicios contra un pueblo y que la defensa de una causa no termine alimentando el odio hacia quienes tienen otra identidad o posición. Al comenzar un nuevo año judío, sería fácil pedir simplemente que las cosas mejoren. Pero quizá la petición más importante sea otra: que no dejemos de prestar atención a las señales que nos rodean.

Que el próximo año abra nuevas oportunidades para Israel y para sus relaciones con Europa. Que España pueda recuperar espacios de diálogo y mayor entendimiento con Israel, y que las comunidades judías europeas puedan mirar al futuro con mayor tranquilidad y seguridad. Que Europa siga demostrando, con hechos, que la memoria de sus pasado también implica una responsabilidad hacia el presente y hacia las generaciones que vendrán. Y, sobre todo, que el próximo año nos traiga mejores noticias. Que podamos hablar menos de amenazas de muerte y más de convivencia. Menos de antisemitismo y más de vida judía. Menos de miedo y más de futuro.

Shaná Tová. Y Gmar Jatimá Tová.