La Guardia Civil sigue localizando inmigrantes ocultos en instalaciones ocupadas de Ceuta

Cerca de dos meses después de la invasión, la Guardia Civil sigue encontrando a inmigrantes ilegales en instalaciones ocupadas. Durante la noche del sábado, la Benemérita desplegó un operativo en la antigua fábrica de harinas situada en el entorno del Muelle Alfau de Ceuta para localizar a inmigrantes que se encontraban ocultos en su interior. Los agentes identificaron al menos a un ciudadano marroquí y continuaron inspeccionando otras instalaciones próximas, en las que no pudieron encontrar a más debido a que los invasores se fugaron antes del registro.

Según informa El Faro de Ceuta, el dispositivo se puso en marcha después de que varios ciudadanos alertaran de la presencia de personas que saltaban las vallas para acceder a estas antiguas instalaciones, ubicadas en terrenos portuarios. Poco antes de la medianoche, varias patrullas de la Guardia Civil entraron en el recinto acompañadas por agentes de la Policía Portuaria.

Equipados con linternas, los efectivos inspeccionaron las distintas dependencias de la antigua fábrica. Durante el operativo localizaron a un hombre de nacionalidad marroquí cuya identidad estaba siendo comprobada, mientras continuaban registrando tanto el inmueble como otras infraestructuras situadas en sus inmediaciones. Según El Faro de Ceuta, varias de las personas que se encontraban en el interior consiguieron abandonar las instalaciones antes de la llegada de las unidades desplegadas por la Guardia Civil.

La zona del Muelle Alfau se ha convertido en uno de los puntos en los que se ha detectado la presencia continuada de inmigrantes tras la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio. Las fuerzas de seguridad mantienen controles para localizar tanto viviendas como instalaciones abandonadas que estarían siendo utilizadas como refugio.

El periódico ceutí señala que parte de los ciudadanos marroquíes que permanecen en la ciudad no se encuentran en los asentamientos habilitados por las administraciones, sino que se refugian en edificios abandonados, instalaciones portuarias o zonas de monte. La Guardia Civil mantiene por ello dispositivos en distintos puntos de la ciudad para localizar a estas personas y detectar posibles ocupaciones de inmuebles e infraestructuras.

Más de 800 allanamientos desde finales de julio

La intervención se produce además en un contexto de incremento de los allanamientos de morada registrado desde la crisis migratoria de finales de julio. Según las estadísticas del servicio de emergencias 112 recogidas por El Faro de Ceuta, hasta el pasado 10 de septiembre se habían contabilizado 837 avisos relacionados con allanamientos, que representaban el 11,8% del total registrado durante ese periodo.

El diario ceutí señala que los allanamientos se encuentran entre los incidentes que más han aumentado desde la entrada masiva, junto con las agresiones. La Guardia Civil continúa realizando controles en diferentes barriadas y zonas de Ceuta para localizar a los inmigrantes que permanecen dispersos fuera de los espacios habilitados por las autoridades.