La Policía disuelve con disparos al aire la protesta contra la llegada de proetarras al puerto de Ceuta

Agentes de la Policía Nacional han realizado disparos al aire en la tarde de este domingo para disolver los altercados registrados en el Puerto de Ceuta, donde medio centenar de vecinos se había concentrado para protestar contra la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, a cuyos miembros tachaban de "radicales" y "proetarras" y acusaban de acudir a la ciudad para "romper la convivencia".

La concentración se inició pasadas las 18:45 horas en la salida de vehículos del muelle, punto por el que estaba prevista la llegada de la furgoneta del grupo navarro. Pasadas las 20:15 horas, un grupo de manifestantes interceptó el paso de un automóvil al considerar que el copiloto les grababa con su teléfono móvil y se burlaba de ellos. A continuación, comenzaron a lanzar huevos y a zarandear el vehículo, lo que obligó a intervenir a los agentes desplegados en la zona.

#EmergenciaCeuta Grupos de ceutíes indignados con la llegada de los ultraradicales de Negu Gorriak a quienes se les vincula con la izquierda abertzale y abogan por la inexistencia de fronteras. La Policía ha tenido que proteger a los activistas ante la negativa de ceutíes a que… pic.twitter.com/GmGUfu8mKQ — CeutaAhora (@ceuta_ahora) September 20, 2026

Al volante del coche atacado viajaba la diputada en la Asamblea de Ceuta por Ceuta Ya!, Julia Ferreras. El portavoz del grupo municipal, Mohamed Mustafa, confirmó a través de redes sociales que la parlamentaria acudió posteriormente a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia.

El incidente provocó un aumento de la tensión y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Tras la llegada de refuerzos, las unidades antidisturbios efectuaron disparos al aire, a lo que los concentrados respondieron al grito de "¡Id al Trampolín!".

La movilización vecinal se había organizado de forma previa a través de redes sociales, con llamamientos a impedir la entrada de la plataforma navarra a la ciudad de manera similar a como se hizo semanas atrás con grupos como Núcleo Nacional o Alvise Pérez. El colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo había anunciado el pasado viernes un desplazamiento a Ceuta para aportar ayuda humanitaria y "poner el cuerpo como escudo ante la violencia sin precedentes que están sufriendo las personas refugiadas". En sus comunicados, la asociación acusó a la Policía y al Ejército de aplicar violencia contra los inmigrantes irregulares y calificó a Ceuta como una "zona altamente militarizada".

Por su parte, los residentes concentrados rechazaron estas acusaciones y la presencia de la plataforma. "Aquí no queremos radicales. No tiene que venir nadie a hacerse cargo de los migrantes, se hace cargo el gobierno de la ciudad y de la nación", sostuvo una de las asistentes. Otro de los participantes señaló que "tienen unos planes que son incompatibles con la convivencia que tenemos aquí en Ceuta" y sugirió que trasladen su ayuda a Marruecos, donde "les hace más falta".