Sarah Santaolalla: "Abascal a lo mejor no te parte las piernas, pero un energúmeno que le sigue sí lo hace"

Sarah Santaolalla ha hablado en Malas Lenguas de la posibilidad de que Santiago Abascal sea víctima de violencia el mismo día en que el líder de Vox sufrió un intento de agresión durante su visita a Tarragona. La tertuliana ha comenzado planteando que, si "mañana le parten la cara a Abascal", estaría relacionado con el discurso del dirigente de Vox, hasta que el propio Jesús Cintora ha intervenido para recordarle que eso "no debe ocurrir".

Sarah SantaOlalla (@SarahPerezSanta) incitando en #RTVE a que le rompan la cara a #Abascal (@Santi_ABASCAL) y las piernas a #Figaredo (@FigaredoJoseM). "Los fascistas, al final, acaban haciendo cosas de fascistas". "Si mañana le parten la cara a Abascal... Yo espero que no le… — TORQUES (@xaquindashervas) September 19, 2026

"El problema de Abascal es que los fascistas al final acaban haciendo cosas de fascistas", ha comenzado Santaolalla. A continuación, ha asegurado que entendía que Abascal no condenase determinadas actuaciones y ha planteado el supuesto de que "mañana le parten la cara", vinculándolo con la violencia que, según ella, el líder de Vox atribuye a otros desde "un atril y desde un micro".

En ese momento, Cintora la ha interrumpido para marcar distancia con ese planteamiento. "Que no debe ocurrir que le partan la cara a nadie", ha afirmado el presentador.

Javier Gallego, otro de los tertulianos del programa, ha recordado entonces que Abascal había sufrido precisamente ese día "un conato de agresión". Santaolalla entonces ha rectificado parcialmente su planteamiento: "Yo espero que no se la partan", ha respondido.

Sin embargo, inmediatamente después ha vuelto a introducir referencias explícitas a la violencia al hablar del diputado de Vox José María Figaredo.

"Yo espero que no le cacen a él. Y espero que no le partan las piernas", ha afirmado Santaolalla en referencia al diputado, después de acusarle de seguir la supuesta "teoría de Abascal" sobre la violencia.

"Yo espero que todos estos de Vox, que dan muchos golpecitos en el pecho para hablar de niños de Marruecos, para hablar de mujeres, para hablar de personas del colectivo, para hablar con ese desprecio y esa violencia, yo espero que nunca, nunca les pase lo que les pasó el otro día a dos personas militantes de izquierdas de Oviedo", ha señalado la polémica tertuliana.

Las agresiones de Oviedo

Santaolalla hacía estas declaraciones en relación a la agresión sufrida por dos militantes de la agrupación AMA Asturies durante las celebraciones de San Mateo en Oviedo, culpando a Vox y a sus votantes de ejercer la violencia contra militantes de la izquierda.

La Policía Nacional ya ha detenido a seis jóvenes en relación con aquellos hechos y ha confirmado que se investigaba un posible delito de odio.

El ataque se produjo después de que uno de los jóvenes se acercara a una caseta del colectivo Fiestes Populares para arrancar una pancarta contra el racismo y regresara posteriormente acompañado por otros cinco individuos.

Cuando los dos militantes salieron a recriminarles su actitud, se desencadenó la agresión, con golpes y patadas. Los agentes constataron además que se habían proferido gritos de carácter homófobo contra las víctimas.

En Malas Lenguas, Santaolalla ha contrapuesto aquellos hechos con la actitud que, según ella, mantienen quienes se encuentran "al otro lado". La tertuliana ha vuelto entonces a referirse a Abascal para afirmar que "Abascal a lo mejor no te parte las piernas, pero un energúmeno que sigue a Abascal sí lo hace". "Por eso es importante que todos los partidos que tienen representación lo condenen", ha añadido.

"Yo de Abascal espero que algún día esté fuera del Congreso. Pero no porque le echen a patadas, sino porque le echen por la falta de votos", ha concluido la tertuliana.

El intento de agresión a Abascal

Las palabras de Santaolalla se produjeron el mismo día en que Abascal había sufrido un intento de agresión durante su visita a Tarragona. Un individuo se abalanzó sobre el presidente de Vox y trató de escupirle y golpearle, aunque los escoltas del dirigente consiguieron reducirlo antes de que pudiera alcanzarle.

Posteriormente, los Mossos d'Esquadra detuvieron al individuo. El detenido fue identificado por Okdiario como Josep Sancho i Masip, aunque en ese momento no constaba una identificación pública de los Mossos que lo confirmara.