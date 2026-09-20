Claudia Tacoronte, violencia generalizada y 'feminicidios'

El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, en Cuautla —Morelos— fue la consecuencia no del todo imprevisible de desplazarse por una de las zonas más violentas de México. Originaria de Gran Canaria y alumna de Educación Infantil en la Universidad de Granada, Claudia realizó un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La noche del 12 de septiembre de 2026, tras participar en un evento cultural, fue atacada con arma blanca en lo que las primeras versiones apuntan a un intento de robo de su teléfono móvil. Murió a consecuencia de las heridas.

Imprevisible lo era poco porque, en apenas siete meses, tres estudiantes más vinculadas a la UAEM, Kimberly Ramos, Carol Toledo y Michelle Fuentes habían sido asesinadas. Morelos registra niveles de criminalidad alarmantes. En 2025 se contabilizaron más de mil homicidios —las cifras que ofrece Dathos Science rondan los 1.423—, cientos de violaciones y secuestros. La gran mayoría de las víctimas de homicidio fueron varones, mientras las mujeres asesinadas fueron 37. Presentar el caso de Claudia insistentemente como feminicidio —que tiene las connotaciones políticas que ustedes imaginan— difumina injustamente el contexto real. Si el móvil fue el robo, como indican los testigos y el propio agresor —conocido como el Trompas—, el crimen se enmarca en la delincuencia ordinaria de una región controlada en parte por el crimen organizado, no necesariamente en un odio específico hacia Claudia "por el hecho de ser mujer" —idea francamente discutible—.

Hay una responsabilidad institucional clara. Enviar a una joven a un estado con tasas de homicidio entre las más altas del país y con antecedentes de asesinatos de estudiantes no puede justificarse solo con el ideal del intercambio académico. Tanto la Universidad de Granada como el Ministerio de Asuntos Exteriores deben explicar claramente qué evaluaciones de seguridad se realizaron y por qué se mantienen convenios con zonas de alto riesgo. La negligencia no se disimula con comunicados de "profunda indignación".

Más allá del caso concreto, en el que la víctima ha sido una chica muy joven e indefensa, es justo debatir si es conveniente centrarse sólo en la idea de "feminicidio", obsesión de países donde la izquierda admite naturalmente lo que psicólogos y antropólogos llaman la "brecha de empatía". Autores como John Barry, Martin Seager y William Collins documentan cómo la atención pública y mediática tiende a centrarse en las víctimas mujeres, mientras las desventajas y muertes masculinas —mucho más numerosas en contextos de violencia criminal— reciben menor atención. La psicóloga Tania Reynolds lo atribuye a predisposiciones evolutivas que favorecen de forma espontánea políticas y narrativas centradas en las mujeres. Pero en un mundo que se declara igualitario, esta asimetría genera una distorsión: se politiza la muerte de una mujer como símbolo del patriarcado, pero se relativiza el caos criminal que mata a miles de hombres y mujeres cada año.

El crimen de Claudia Tacoronte debe servir para exigir justicia, seguridad real y revisión de los programas de movilidad hacia países o regiones inseguras. Pero también para plantearnos si compartimentar el dolor según el sexo de la víctima o convertir una tragedia de delincuencia en un arma ideológica nos sirve para acabar con esa lacra.