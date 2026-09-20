Corcuera asegura que votará al PP: "Sánchez nos engañó, votaré el mal menor"

El exministro socialista José Luis Corcuera no volverá a votar al PSOE de Pedro Sánchez. Decepcionado con la deriva del partido y, especialmente, con los incumplimientos electorales del presidente del Gobierno, el que fuera ministro del Interior con Felipe González considera que Sánchez "engañó" a los españoles para mantenerse en el poder y anuncia que en las próximas elecciones votará a quien pueda "reconducir esta situación".

En una entrevista para El Confidencial, el exministro ha sido preguntado por el estado actual del PSOE y por cómo puede quedar el partido después de la etapa de Sánchez, Corcuera admite estar muy preocupado pese a considerar que la formación continúa siendo "imprescindible" para la democracia española. "Me preocupa muchísimo porque yo creo que un partido como el Partido Socialista es imprescindible para la vida democrática en España, con independencia de que yo no le votaré. Hasta ahora borraba al secretario general de las listas, con lo cual anulaba mi voto", explica.

Corcuera asegura que hasta ahora votaba al PSOE tachando el nombre de Sánchez, pero critica que el partido haya respaldado decisiones contrarias a los compromisos adquiridos ante los electores. "No puede ser que alguien se presente a unas elecciones diciendo que no habrá amnistía ni habrá determinadas prebendas para aquellos que han cometido actuaciones absolutamente contrarias a la Constitución, pida el voto a los españoles con esas premisas y luego haga todo lo contrario, mentirles", sostiene.

El exministro considera que el PSOE actual se encuentra muy alejado de la socialdemocracia que conoció durante las etapas de Felipe González y Alfonso Guerra. "La distancia es tan sideral que uno no puede estar de acuerdo en absoluto. Yo no estoy de acuerdo en absoluto", sentencia.

Preguntado por hasta dónde cree que puede llegar Sánchez para permanecer en La Moncloa, Corcuera es tajante: "No tiene límite. Desgraciadamente, no tiene límite". Sin embargo, considera que la responsabilidad no recae exclusivamente en el presidente: "El problema es que este partido no le pone límites". El antiguo dirigente socialista también acusa a Sánchez de haber construido una formación en la que apenas existe discrepancia interna. "El problema son aquellos que aplauden cualquier cosa que diga el líder máximo, aunque sea contradictoria con la de ayer", lamenta.

"Votaré el mal menor"

Al ser preguntado directamente por qué hará en las próximas elecciones, Corcuera confirma que esta vez apoyará a otra formación. "Voy a votar a quien creo que puede contribuir a reconducir esta situación, que es el primer partido que hay en España", afirma, sin mencionar expresamente sus siglas.

El exministro explica su decisión por lo sucedido después de las últimas elecciones generales. "Usted les dijo a los españoles en la campaña electoral que no iba a pactar con aquellos con los que luego pactó para poder gobernar", reprocha a Sánchez.

Para Corcuera, este es precisamente el elemento determinante para retirar definitivamente su apoyo al PSOE mientras Sánchez permanezca al frente. "Lo más grave de todo, por lo que creo yo que no se le puede votar, es que nos engañó diciendo que no iba a hacer las cosas que después hizo para obtener el poder", asegura. "No se limitó a hacerlo con un desdén absoluto a la palabra dada. Es que hasta lo llegó a negociar en el extranjero. ¿Cómo se llama eso en política? ¿Cómo puede ser eso respetable? Eso no puede ser respetable", añade.

Corcuera resume finalmente el sentido de su próximo voto asegurando que, "si tuviera que decirlo con palabras de un socialista de los de antes, votaré el mal menor", refiriéndose al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.