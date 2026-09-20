Una nota enviada al Gobierno 9 días antes del rescate de Air Europa advirtió de los requisitos para esquivar a la UE

El Gobierno rescató a Air Europa con 475 millones de euros en medio de reuniones y gestiones totalmente opacas de Begoña Gómez, Víctor de Aldama y un José Luis Ábalos que llegó a disfrutar de vacaciones y casas pagadas como compensación por las "molestias" en medio de esa ayuda a la aerolínea. Pero ese rescate no se pagó de una vez: se dividió en dos pagos para que ninguno de los importes superase los 250 millones. Y es que, si rebasaba esa cifra, el rescate tenía que ser plenamente controlado por la UE. Pues bien, esa cautela por fraccionar el rescate era, hasta ahora, un mera cuestión legal y bastante obvia. Pero ahora es una cuestión expresamente mencionada -y, por lo tanto, probada- en un documento que fue remitido al Gobierno por medio de Koldo García Izaguirre y Ábalos nueve días antes de que el Consejo de Ministros aprobara definitivamente el pago a Air Europa.

El documento en cuestión fue una nota enviada por el entorno de Air Europa a Koldo para que se la entregara a Ábalos y éste, a su vez, la defendiera en el Consejo de la SEPI y en el de Ministros en el que Sánchez entregó la cuantía a la misma empresa con la que mantenía Begoña Gómez una relación más que habitual y fluida.

La nota enviada a Koldo

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Unos días más tarde, a fecha 26 de octubre de 2020, Koldo informó a Aldama de que "(...) mañana está la aprobación en el consejo así lo han hablado Hacienda y Trasporte para que lo sepas". Sin embargo, a las 18:33 horas, tras una conversación previa entre Koldo y Aldama, el primero comunicó que "me dice que eso no puede ser", en relación con una propuesta en las condiciones del rescate que habría sido formulada por Air Europa. Esta negativa no causó extrañeza en Aldama, quien replicó "ya que novedad pues eso quieren poner y eso Ramiro no lo va a firmar".

La UCO explica que, "habida cuenta de un posible desacuerdo entre la Administración Pública y Air Europa, Koldo le anunció a Aldama que "le dije que le vas a llamar tú que estás con este". Seguidamente, Aldama le respondió que no se encontraba con Hidalgo, lo que generó que Koldo le indicara "pero da igual tú sabes lo que piensa él y como lo necesitan".

La tensión se solventó con el envío de una nota: "Aldama comunicó a Koldo que "tranquilo he pedido una nota y ahora te la mando para que mañana en el consejo rector del fondo se apoye a la compañía con ese punto y listo el resto ya está".

El umbral de los 250 millones

No tardó mucho en llegar la nota citada: "Una hora y media más tarde, Aldama hizo llegar a Koldo ese documento que desarrollaba "Problemas sobre la consideración del Apoyo Financiero Público Temporal como deuda subordinada respecto del préstamo sindicado avalado por el ICO". Allí se señalaba que, "siempre hemos trabajado en el supuesto de que la deuda era subordinada, como siempre se nos ha manifestado y, a pesar de que podría haber sido sin garantías, hemos accedido a otorgar garantía personal de Globalia Corporación Empresarial, promesas de hipoteca sobre dos edificios de Globalia y promesa de prenda sobre las cuentas donde se cobrará el precio del contrato de Iberia". Y, de pronto, se señalaba lo siguiente: "A mayores, se estuvo analizando la posibilidad de capitalizar los intereses pero finalmente por SEPI se decidió no hacerlo para no correr el riesgo de superar el umbral de 250 millones de préstamo participativo". EL "riesgo de superar" ese umbral.

¿Qué riesgo era ese?

Pues sólo cabe pensar en uno. Y es que las ayudas que no superaban los 250 millones de euros se aprobaban directamente en España bajo el paraguas del esquema general del Fondo de la SEPI previamente autorizado por la UE. Sin embargo, si la inyección o rescate financiero a una empresa superaba los 250 millones de euros, la ayuda requería notificación individual y aprobación explícita de la Comisión Europea antes de su desembolso.

El rescate de Air Europa

Y justo en el rescate de Air Europa (475 millones de euros), la SEPI dividió la ayuda en dos pagos: un primer préstamo participativo (240 millones) y un segundo préstamo ordinario (235 millones). De ese modo no se corrió el "riesgo" de superar los 250 millones de euros y, por consiguiente, el Ejecutivo no remitió el rescate a la Comisión Europea para la aprobación individual previa.