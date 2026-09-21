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España

Calama encarga un nuevo informe sobre las joyas y da 3 días a Zapatero para ofrecer la documentación que prometió

Pretende ahondar en el valor de las piezas, analizándolas una por una e identificando el valor de los metales preciosos, no solo de las gemas.

Pretende ahondar en el valor de las piezas, analizándolas una por una e identificando el valor de los metales preciosos, no solo de las gemas.
El arsenal de joyas y piedras preciosas que escondía Zapatero en su despacho

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado un nuevo informe gemológico sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este pretende ampliar la información ya existente. Además, ofrece al exlíder del PSOE un plazo de tres días para aportar la documentación que prometió dar en "siete o diez días" hace tres meses.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Zapatero declaró en la Audiencia Nacional en calidad de imputado el pasado 19 de junio, cuando se negó a ofrecer información al respecto de las joyas encontradas en su despacho unas semanas atrás por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. El primer informe que encargó el magistrado valoró las joyas en 1,3 millones de euros después de que el entorno de Zapatero hiciese público que estas valdrían alrededor de 30.000 o 50.000 euros.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez interesa "acordar la práctica de informe pericial gemológico y joyero sobre las joyas intervenidas en las presentes actuaciones en la oficina del investigado José Luis Rodríguez Zapatero". "Dicho informe se realizará por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español", aclara el magistrado.

Este informe, según explica, debe realizar una valoración pormenorizada de cada una de las piezas y no solo de las gemas, por lo que las joyas podrían situarse en un valor mayor al que hasta ahora conocemos. Calama explica que el informe debe incluir:

1. Descripción individualizada y detallada de cada pieza. Si fuera posible, identificación del área geográfica de fabricación de las joyas de mayor valor.

2. Identificación de metales preciosos empleados en su elaboración.

3. Identificación y clasificación de las piedras preciosas o gemas que incorporen. Determinación de peso, pureza, talla, calidad y demás características técnicas relevantes. Determinación del posible origen geográfico de las gemas.

4. Existencia de marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier otro elemento identificativo.

5. Determinación, en su caso, de la antigüedad aproximada de las piezas.

6. Cualesquiera otras circunstancias técnicas que resulten de interés para la investigación judicial.

7. Valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada.

8. Valor conjunto del lote intervenido.

Para ello, ordena dar traslado de este auto a la joyería, así como toda la información obrante en la causa que pudiese ayudar a conocer el valor real de las joyas. "Facilítese a los peritos acceso a las piezas intervenidas, así como a la documentación obrante en autos que resulte necesaria para el correcto desempeño de su cometido", asevera antes de dar cuenta a la Policía Judicial para que en todo momento garantice la cadena de custodia de las joyas.

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Así, ofrece a Zapatero un plazo de 3 días para aportar la supuesta documentación que, según dijo, demostraría la legalidad y propiedad de las joyas con el objetivo de que, si aportara la citada documentación, esta pudiese ayudar a los investigadores: "Hágase saber a la representación procesal del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero que en el plazo de tres días puede aportar a este órgano judicial toda la documentación que se encuentre en su poder en relación con las joyas a que se refiere esta resolución".

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