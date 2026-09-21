El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado un nuevo informe gemológico sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este pretende ampliar la información ya existente. Además, ofrece al exlíder del PSOE un plazo de tres días para aportar la documentación que prometió dar en "siete o diez días" hace tres meses.
Zapatero declaró en la Audiencia Nacional en calidad de imputado el pasado 19 de junio, cuando se negó a ofrecer información al respecto de las joyas encontradas en su despacho unas semanas atrás por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. El primer informe que encargó el magistrado valoró las joyas en 1,3 millones de euros después de que el entorno de Zapatero hiciese público que estas valdrían alrededor de 30.000 o 50.000 euros.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez interesa "acordar la práctica de informe pericial gemológico y joyero sobre las joyas intervenidas en las presentes actuaciones en la oficina del investigado José Luis Rodríguez Zapatero". "Dicho informe se realizará por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español", aclara el magistrado.
Este informe, según explica, debe realizar una valoración pormenorizada de cada una de las piezas y no solo de las gemas, por lo que las joyas podrían situarse en un valor mayor al que hasta ahora conocemos. Calama explica que el informe debe incluir:
1. Descripción individualizada y detallada de cada pieza. Si fuera posible, identificación del área geográfica de fabricación de las joyas de mayor valor.
2. Identificación de metales preciosos empleados en su elaboración.
3. Identificación y clasificación de las piedras preciosas o gemas que incorporen. Determinación de peso, pureza, talla, calidad y demás características técnicas relevantes. Determinación del posible origen geográfico de las gemas.
4. Existencia de marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier otro elemento identificativo.
5. Determinación, en su caso, de la antigüedad aproximada de las piezas.
6. Cualesquiera otras circunstancias técnicas que resulten de interés para la investigación judicial.
7. Valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada.
8. Valor conjunto del lote intervenido.
Para ello, ordena dar traslado de este auto a la joyería, así como toda la información obrante en la causa que pudiese ayudar a conocer el valor real de las joyas. "Facilítese a los peritos acceso a las piezas intervenidas, así como a la documentación obrante en autos que resulte necesaria para el correcto desempeño de su cometido", asevera antes de dar cuenta a la Policía Judicial para que en todo momento garantice la cadena de custodia de las joyas.
Así, ofrece a Zapatero un plazo de 3 días para aportar la supuesta documentación que, según dijo, demostraría la legalidad y propiedad de las joyas con el objetivo de que, si aportara la citada documentación, esta pudiese ayudar a los investigadores: "Hágase saber a la representación procesal del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero que en el plazo de tres días puede aportar a este órgano judicial toda la documentación que se encuentre en su poder en relación con las joyas a que se refiere esta resolución".