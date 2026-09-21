Caos en la alta velocidad: 368 pasajeros atrapados cinco horas en un viaducto en Asturias

Una avería en el suministro eléctrico está ocasionando retrasos en los servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Asturias, según ha comunicado este lunes Adif a través de su cuenta oficial en la red social X. De acuerdo con la información difundida por INFOadif, las principales incidencias se están produciendo en el trayecto comprendido entre León y Campomanes. El problema tiene su origen en un fallo eléctrico registrado en la línea ferroviaria que une Asturias, Castilla y León y Madrid, afectando a las conexiones entre estas comunidades.

Uno de los servicios afectados fue el tren que salió de Gijón a primera hora de la mañana, a las 5:58 horas. El convoy quedó detenido alrededor de las 7:10 horas, cuando se encontraba a aproximadamente un kilómetro de Campomanes. Los pasajeros tuvieron que permanecer cinco horas dentro del tren, situado sobre un viaducto poco antes de acceder al túnel de Pajares.

En el interior del convoy viajaban 368 personas, entre ellas dos pasajeros con movilidad reducida. La prolongada interrupción del servicio provocó malestar entre los viajeros, algunos de los cuales tenían previsto coger vuelos, otros trenes de conexión o acudir a distintos compromisos.

Agentes de la Guardia Civil comunicaron a los viajeros que estaba previsto utilizar otro tren para remolcar el convoy aproximadamente un kilómetro en dirección contraria, hasta la estación de Campomanes. La operación estaba inicialmente programada para las 10:00 horas, pero finalmente no pudo llevarse a cabo dentro del plazo previsto. La situación del tren, detenido sobre el viaducto, dificultó considerablemente las labores de evacuación, ya que las características de la infraestructura y su altura imposibilitaban el acceso de vehículos por carretera y de autobuses destinados al rescate.

El convoy también transportaba a varios profesionales e ingenieros que se dirigían a Madrid por motivos de trabajo. La incidencia obligó a cancelar las reuniones que tenían previstas. Ante la perspectiva de no llegar a tiempo a la capital, algunos de ellos llegaron a plantearse abandonar el tren en León y continuar el viaje de regreso hacia Asturias utilizando un autobús u otro servicio ferroviario.

Otra de las pasajeras relató su desesperación al comprobar que desde la ventana del tren podía divisar incluso la carretera que conduce a su propio pueblo. Ante esta situación, llegó a plantearse abandonar el convoy y recorrer a pie la distancia restante. Sin embargo, el personal ferroviario rechazó esta posibilidad por motivos de seguridad.