Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: las consecuencias de la invasión de Ceuta y las cloacas del PSOE.

¿Hay un agujero de seguridad en la frontera?

Miles de ceutíes han vuelto a manifestarse este domingo exigiendo la expulsión de los miles de ilegales que más de cincuenta días después siguen en la ciudad autónoma. Después de los traslados a los campamentos habilitados por el Gobierno, los vecinos no comprenden de dónde siguen saliendo tantos inmigrantes. Hay dos teorías que recoge El Mundo: o hay un coladero en la frontera por la que seguirían entrando, o bien, después de casi dos meses, se les está acabando el dinero con el que estaban pagando los pisos patera. En cualquier caso, mientras los caballas viven instalados en el miedo, ABC revela que "Albares contrató a un conseguidor marroquí en plena invasión a Ceuta". El Gobierno adjudicó sin concurso público un contrato de más de 100.000 euros a un empresario que maneja información confidencial de la Guardia Civil, coordina la logística fronteriza con Marruecos y cuenta con despacho propio en la Embajada de España en Rabat.

El miércoles se celebran elecciones en el país vecino y, como ya ocurriera el Día del Trono, se espera que las fuerzas de seguridad marroquíes estén centradas en la seguridad de los comicios. En este contexto, la Embajada de España en Rabat ha alertado al Gobierno de que podría producirse otra invasión y no solo a Ceuta, también hay alertas activadas en Melilla. Dice El País, el periódico más cercano al Ejecutivo, que "Rabat blinda la frontera con Ceuta en vísperas de sus legislativas". Nada que ver con lo que pasó los días 30 y 31 de julio.

El PSOE, a un paso de la imputación

El PSOE estaría al borde de la imputación por su implicación directa en el pago a las cloacas. Según ABC, está "acreditada" la implicación de la administración del partido en la financiación de la 'cloaca' socialista para desestabilizar las instituciones. Una de las víctimas de las cloacas sería la juez Biedma, la instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, que ya se ha presentado como acusación particular en la causa. Este lunes desvela Alejandro Entrambasaguas en El Debate que un enviado de Leire Díez le enseñó al narcotraficante el Gitano la rutina de la juez para que le diese "un sustillo". Él se negó.

Hay novedades importantes también en el marco de la causa que trata de aclarar si el PSOE se financió de manera legal. Según destapa Carlos Segovia en El Mundo: "Las donaciones al PSOE caen a plomo el primer año tras Santos Cerdán". El partido prevé ingresar por esta vía 49.250 euros en 2026, lo que supone un 57% menos que el año anterior y el peor dato desde la reelección de Sánchez. La cifra, desastrosa, es 17 veces inferior a la de 2020, cuando recibió 840.000 euros. La Audiencia Nacional ya investiga si hubo "pitufeo".

Y avanza también la investigación que cerca a José Luis Rodríguez Zapatero. OKDiario ha accedido al documento de 9 páginas, sin firma ni datos propios, por el que Zapatero cobró 145.200 euros del banquero chavista Francisco Flores. El Power Point de la consultora del expresidente plagia el 75% de un boletín del Banco de España y tiene 7 erratas graves. Esta causa es la que conecta el caso ZP con la financiación ilegal del PSOE. En El Confidencial, por su parte, cuentan que el exdirigente socialista y sus hijas utilizaron una entidad "sin ánimo de lucro", controlada por su entorno, para desviar a sus cuentas 524.000 euros.

Irene Montero dispara sin apuntar

El País ayuda a la recomposición de los espacios situados a la izquierda del PSOE para que Sánchez tenga algún posible socio después de las próximas generales. Hoy entrevistan a Irene Montero, que se presenta como candidata de Podemos al tiempo que promete unas primarias abiertas. En la entrevista, la pareja de Pablo Iglesias lanza acusaciones gravísimas cuando le preguntan por el éxito de Vox entre los jóvenes. Dice Montero que "[es lo que pasa] cuando tienes todos los días en la tele, en la radio y también en las redes sociales, que es lo que mayoritariamente utiliza la gente joven para relacionarse y conocer lo que está pasando en el mundo, mensajes que te dicen que pegarle una paliza a uno 'llamándole maricón' o 'decir que se mueran todos los migrantes en el mar es una opinión', incluso algo gracioso, y que sin embargo el gran problema es la gente que coge pancartas, la que hace huelgas e incomoda".

Otro revolcón electoral para Merz

Este domingo, la CDU del canciller Merz ha sufrido dos nuevos fracasos en las urnas. Su partido ha perdido 9 puntos desde las pasadas elecciones en Berlín, donde se ha impuesto el comunista Die Linke. En Mecklemburgo-Pomerania ha vencido AfD, y la CDU se queda fuera del Parlamento regional. Merz admite que los resultados de su partido han sido "un desastre" pero se niega a dimitir. El canciller lo fía todo, según Welt, a la figura del presidente del grupo parlamentario, colocado por él mismo, para garantizarse el apoyo del grupo parlamentario.