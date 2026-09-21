El ataque de Diana Morant a los Reyes para tapar la huida de Sánchez de Paiporta

Durante una entrevista concedida a TVE, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha aprovechado la agresión sufrida por la diputada de la formación localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras, para arremeter, no solo contra la oposición sino contra los Reyes.

La titular de Ciencia ha afirmado que existe una campaña de acoso impulsada por sus adversarios políticos, comparando este incidente con los altercados registrados durante la visita de los Reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, a la localidad valenciana de Paiporta, el pasado 3 de noviembre de 2024.

En un intento de justificar la huida de Sánchez dejando a los Reyes solos tras recibir abucheos y lanzamiento de barro y piedras, Morant ha dado a entender que Don Felipe y Doña Letizia dejaron que Sánchez se fuese de Paiporta al sentirse atacado y no al revés, como precisamente sucedió. "¿Alguien se puede imaginar que en su lugar hubiesen agredido al Rey y se hubiese quedado el presidente allí?".

Morant ha condenado que en el Congreso de los Diputados se normalice apodar al jefe del Ejecutivo como el galgo de Paiporta, en referencia a la huida de Sánchez de la zona cero. Para la ministra, este tipo de expresiones, así como las consignas "como el que inventó Ayuso" de "Pedro Sánchez, hijo de puta" o las dirigidas al diputado de Vox José María Figaredo, no hacen sino alentar y justificar la violencia.

Finalmente, la ministra se ha referido a la tensión a la que está sometida la sociedad ceutí. Aunque ha reconocido dicho malestar, ha remarcado que "el sufrimiento no explica ni puede ser una excusa para ejercer la violencia contra otras personas". "Por mucha tensión que haya, esto no cabe en democracia", ha concluido, volviendo a acusar a sus rivales políticos de servirse de los incidentes violentos como un arma arrojadiza contra el Ejecutivo.