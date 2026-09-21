Un grupo de la sociedad civil marroquí que reivindica las pretensiones territoriales del país sobre Ceuta y Melilla asegura que está preparando posibles manifestaciones en las calles de Nador ante lo que describe como intentos de grupos políticos españoles de tensionar las relaciones entre Marruecos y España, según informa HESPRESS English – Morocco News. La Coordinación Nacional para la Defensa de las Cuestiones Nacionales de Marruecos señaló, en un comunicado emitido en Nador, que ha estado siguiendo la evolución política en España y las consecuencias de las entradas masivas en Ceuta registradas a finales de julio.

El grupo, encabezado por Yahya Yahya, afirmó que inicialmente había decidido no organizar movilizaciones en la calle antes de las elecciones legislativas de Marruecos y aplazar cualquier protesta hasta después de los comicios. Sin embargo, la visita prevista del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla ha llevado al grupo a reconsiderar esa postura.

La visita de Felipe VI

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció a principios de septiembre que Felipe VI visitaría las dos ciudades autónomas en las próximas semanas. La Casa Real española ha señalado que el Rey estará acompañado por la reina Letizia, aunque todavía no se ha fijado ninguna fecha. La visita sería el primer viaje oficial de Felipe VI a las dos ciudades desde que se convirtió en rey en 2014.

El anuncio ya ha provocado reacciones entre activistas marroquíes. Yahya, que fuera presidente de la Comisión de Amistad Hispano-Marroquí, había afirmado anteriormente que una visita del Rey podría reabrir las tensiones entre ambos países, aludiendo a la visita realizada en noviembre de 2007 por el entonces rey Juan Carlos I y la reina Sofía, que desencadenó una disputa diplomática con Marruecos.

Según HESPRESS English – Morocco News, la Coordinación encargó a Yahya y al miembro Rachid Ahsain realizar una visita de inspección a varios puntos de los alrededores de Melilla y del paso fronterizo de Beni Ensar, así como a la zona que rodea el Consulado General de España en Nador y a los pasos fronterizos de Barrio Chino y Farhana. El grupo aseguró que estas visitas tenían como objetivo preparar posibles manifestaciones pacíficas de mayor alcance.

"Derramaremos hasta la última gota de sangre"

En un vídeo grabado frente al Consulado General de España en Nador, Yahya ha dirigido un mensaje directamente a Felipe VI ante la posibilidad de que visite Ceuta y Melilla. "Voy a ser muy escueto en mi declaración. Es un mensaje directo a Su Majestad el Rey de España, Felipe VI", comienza.

"El mensaje es el siguiente: si visita el rey Felipe VI los presidios ocupados de Ceuta y Melilla, os aseguro que nosotros, los marroquíes, derramaremos hasta la última gota de sangre para defender nuestra integridad territorial en el norte de Marruecos", afirma Yahya en la grabación.

🇪🇸🇲🇦Yahya Yahya apunta que "derramarán hasta la última gota de sangre" si el Rey visita Ceuta y Melilla. Así lo afirma el que fuera presdiente de la Comisión de Amistad Hispano-Marroquí. Repetimos, el de la Comisión de Amistad. pic.twitter.com/qJUWsorZ2H — The Political Room (@Political_Room) September 21, 2026

La Coordinación sostiene que la movilización prevista pretende expresar su rechazo a lo que describe como reiterados intentos de "chantajear" a Marruecos, insultar a los marroquíes y provocar a la opinión pública. El grupo afirma que sus actividades forman parte de lo que considera el papel de la sociedad civil en la defensa de los intereses nacionales de Marruecos.

La prevista visita real se produce en un contexto de aumento de las tensiones tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio. Las autoridades españolas han descrito el episodio como una grave situación fronteriza, mientras que Marruecos ha rechazado las acusaciones de que sus autoridades fueran responsables de los cruces.

Las autoridades españolas han señalado que la visita real pretende mostrar el respaldo del Estado a Ceuta y Melilla. Sánchez ha descrito el viaje como una forma de que el jefe del Estado muestre el "compromiso absoluto" del Estado español con las dos ciudades autónomas. La movilización planteada por el grupo marroquí sigue supeditada al momento y a las circunstancias en las que se produzca la visita real, para la que todavía no se ha fijado oficialmente ninguna fecha.