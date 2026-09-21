El Gobierno busca a la desesperada nuevas ubicaciones para los miles de ilegales en las calles de Ceuta

La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la invasión de miles de inmigrantes a Ceuta continúa ofreciendo muestras diarias de improvisación y falta de previsión. Este lunes, el ministro de Política Territorial y designado como 'mando único' para la crisis, Ángel Víctor Torres, ha admitido que aún hay unos 3.000 inmigrantes ilegales deambulando y durmiendo en las calles de la ciudad autónoma, reconociendo de facto la incapacidad del Ejecutivo para poner orden en las fronteras y garantizar la seguridad.

Lejos de asumir responsabilidades o activar expulsiones inmediatas, el ministro ha fiado la solución de esta grave situación a la búsqueda improvisada de nuevos recintos y a la ejecución de obras a contrarreloj. Según ha declarado en una entrevista para TVE, el Gobierno espera habilitar instalaciones "cuanto antes" e incorporar nuevos espacios mediante el Real Decreto para intentar albergarlos.

El propio Torres ha tenido que reconocer serios "problemas de saneamiento" y "obras de último momento" para tratar de dar cabida a la masa de inmigrantes que se acumula en las calles, entre los que se cuentan adultos y menores.

Sin embargo, las estimaciones avanzadas por el 'mando único' se quedan cortas frente a la cruda realidad de los datos que manejan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las autoridades locales. Fuentes policiales y del Gobierno ceutí han llegado a elevar a entre 9.000 y 10.000 las personas que permanecen de forma irregular en la ciudad autónoma tras la oleada de entradas masivas, de las cuales miles continúan acampando en playas, montes y calles céntricas a la espera de ser censadas o trasladadas.

Mientras la presión sobre la población local no cesa, el ministro ha admitido que los flujos de retorno voluntario a Marruecos apenas oscilan entre las 150 y 200 personas al día. A pesar de este goteo insuficiente, Torres insiste en que solo quienes cuenten con "protección internacional" o los menores no reagrupados podrán quedarse, aunque ha vuelto a dejar clara la intención de Moncloa de repartir a estos menores por el resto de Comunidades Autónomas en la Península, incluso en contra del criterio y la autonomía de los gobiernos regionales.

En lugar de ofrecer un plan contundente de repatriación y blindaje de las fronteras, el representante del Ejecutivo prefirió arremeter contra PP y Vox, acusándolos de querer que la crisis "se enquiste" por oponerse al reparto obligatorio de menores por el territorio nacional.