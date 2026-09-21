El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigadas a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre.
Las hijas del expresidente del Gobierno se encuentran imputadas en el caso Plus Ultra por haber sido parte del supuesto entramado societario que el exlíder del PSOE utilizaba para cobrar mordidas ilegales a cambio de su influencia en administraciones públicas.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 estima "convocar a fin de prestar declaración como investigadas a Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa para el próximo día 30 de noviembre de 2026 a las 9 h y a las 12 h respectivamente". "De la comparecencia de ambas quedará encargada su representación procesal conforme a lo establecido en el art. 182 de la Lecrim", explica el magistrado.
De la misma forma, llama a declarar al exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en calidad de testigo. José Ángel Partearroyo ha sido llamado a declarar el 19 de noviembre a las 09:00. Se trata de un alto cargo del organismo que pagó el rescate valorado en 53 millones de euros. En el mismo sentido, convoca a las 12:00 del mismo día al exdirector financiero de Plus Ultra; quien también acudirá a la sede de la Audiencia Nacional en calidad de testigo.
La Fiscalía achaca a las hijas 3 delitos
El Ministerio Público pidió la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa después de la declaración de Zapatero por achacarles la comisión de tres supuestos delitos. "Interesa que Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero [sic] sean citadas a fin de prestar declaración como investigadas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan", aseguraba el Ministerio Público acerca de la actuación de las hijas del expresidente del Gobierno.
El magistrado hacía suyas las palabras de la Fiscalía y decretaba que "la condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado determina, por sí misma" daba pie a citarlas en calidad de investigadas. Esta medida, además, se trata de una posición que garantiza su derecho a la defensa.
Si el juez considera, como deja intuir en el citado auto, que los delitos reclamados por Anticorrupción son aquellos que debe imputarle formalmente, estas se enfrentarían a entre 3 y 13 años de prisión.