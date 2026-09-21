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España

El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra

El juez también ha ordenado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho.

El juez también ha ordenado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho.
Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, este martes en Madrid. | EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigadas a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Las hijas del expresidente del Gobierno se encuentran imputadas en el caso Plus Ultra por haber sido parte del supuesto entramado societario que el exlíder del PSOE utilizaba para cobrar mordidas ilegales a cambio de su influencia en administraciones públicas.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 estima "convocar a fin de prestar declaración como investigadas a Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa para el próximo día 30 de noviembre de 2026 a las 9 h y a las 12 h respectivamente". "De la comparecencia de ambas quedará encargada su representación procesal conforme a lo establecido en el art. 182 de la Lecrim", explica el magistrado.

De la misma forma, llama a declarar al exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en calidad de testigo. José Ángel Partearroyo ha sido llamado a declarar el 19 de noviembre a las 09:00. Se trata de un alto cargo del organismo que pagó el rescate valorado en 53 millones de euros. En el mismo sentido, convoca a las 12:00 del mismo día al exdirector financiero de Plus Ultra; quien también acudirá a la sede de la Audiencia Nacional en calidad de testigo.

La Fiscalía achaca a las hijas 3 delitos

El Ministerio Público pidió la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa después de la declaración de Zapatero por achacarles la comisión de tres supuestos delitos. "Interesa que Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero [sic] sean citadas a fin de prestar declaración como investigadas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan", aseguraba el Ministerio Público acerca de la actuación de las hijas del expresidente del Gobierno.

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El magistrado hacía suyas las palabras de la Fiscalía y decretaba que "la condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado determina, por sí misma" daba pie a citarlas en calidad de investigadas. Esta medida, además, se trata de una posición que garantiza su derecho a la defensa.

Si el juez considera, como deja intuir en el citado auto, que los delitos reclamados por Anticorrupción son aquellos que debe imputarle formalmente, estas se enfrentarían a entre 3 y 13 años de prisión.

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