El juez Peinado ordena investigar la "capacidad económica" de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado investigar la "capacidad económica" de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para que esta información se incluya en el juicio oral con jurado popular al que se enfrentará la mujer de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 41 ha enviado a juicio definitivamente a la esposa del líder socialista por la supuesta comisión de los delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez ya dio por finalizada la instrucción del caso hace unos meses; sin embargo, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso planteado por la defensa de Begoña Gómez en el que devolvía la causa a Peinado para que se centrase en los delitos de malversación y tráfico de influencias, dejando atrás los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

En el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez no solo la envía a juicio, sino que también ordena que se investigue su capacidad económica: "Se acuerda la averiguación de la capacidad económica de María Begoña Gómez Fernández a través del punto neutro judicial, librándose oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la remisión de sus cinco últimas declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y oficio a la Universidad Complutense de Madrid para la remisión de la certificación interesada por la acusació popular unificada".

Como recoge el propio magistrado en el auto, se trata de una petición realizada por la acusación popular unificada, liderada por la asociación Hazte Oír. Esta defendía que era necesario interesar su capacidad económica "a fin de concretar la multa proporcional interesada por el delito de tráfico de influencias, así como que se requiera a la Universidad Complutense de Madrid certificación de quienes desempeñaron los cargos de dirección y codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro durante los cursos académicos 2019/20, 2020/21 y 2021/22".

Es decir, el magistrado entiende como la acusación —la Fiscalía no acusa en este procedimiento, por lo que la popular es la única acusación— que es necesario conocer la capacidad económica de Begoña Gómez para que, en caso de que el jurado popular la encuentre culpable de malversar el software de la Complutense, el juez pueda decidir qué compensación económica debe recibir la universidad pública. De la misma forma se procedería con la multa que recibiese en caso de ser culpable de la malversación pública, que se referiría a la contratación de su amiga Cristina Álvarez en Moncloa.

La acusación popular defendía que se trataba de unas diligencias que "no alteran el objeto del proceso y que resultan útiles para la determinación de las responsabilidades pecuniarias y de las circunstancias personales de la acusada".

El magistrado deja en manos de la Audiencia Provincial admitir a José Manuel Ruano, codirector de las cátedras, como testigo; así como las posibles condenas en costas, las cuales deben ser decretadas por la Audiencia de Madrid una vez las imputadas sean declaradas culpables o inocentes.

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