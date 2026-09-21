Espinosa de los Monteros pide un pacto de Estado para Ceuta y denuncia la "sumisión" de Sánchez ante Marruecos

Este lunes, Atenea, la plataforma de Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado un informe titulado Españolidad de Ceuta. Geopolítica y escenarios futuros, sobre la situación de la ciudad española con un decálogo para responder a todos los problemas derivados de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos.

El informe sobre Ceuta, que analiza su realidad histórica, jurídica y geopolítica, ha sido presentado por el mismo Espinosa de los Monteros, que ha estado acompañado por Eugenio Ribón Seisdedos, abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y autor del informe junto con Francisco Contreras y Gustavo Fernández Mazarambroz, miembros del Centro de Estudios Atenea.

En un desayuno con periodistas en el que ha estado Libertad Digital, el exportavoz de VOX en el Congreso de los Diputados ha insistido en la importancia de anticiparse y así estar preparado para los problemas que puedan surgir para poder reaccionar con firmeza y ha pedido un pacto de Estado para garantizar la seguridad y la soberanía de los territorios españoles frente a las amenazas expansionistas del régimen de Mohamed VI.

Desde la asociación han criticado la "negligencia" e "incompetencia" del Gobierno de Pedro Sánchez por no solventar la crisis de la invasión y por ser "colaborador por omisión" en la entrada masiva, además de denunciar la "obsesión por disculpar a Marruecos" y atacar a las instituciones españolas como el CNI, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Corona o la Justicia por dar evidencias de esta sumisión al Ejecutivo socialista a Marruecos. Una "guerra híbrida", cuyo objetivo final es "convencer a la población de Ceuta de que se tiene que marchar a la península".

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Una relación de sumisión con Marruecos insostenible para Atenea, que sostiene que no hay que confrontar directamente con el régimen de Mohamed VI, sino que hay que "eliminar las vulnerabilidades" reforzando las fronteras y buscar un frente de "cooperación con Marruecos, pero sin dependencia". Sin embargo, de no poder ser así por falta de cooperación por el país vecino, Atenea afirma que la respuesta debe ser contundente y más con acontecimientos como eventuales invasiones.

En este sentido, desde la plataforma de Iván Espinosa de los Monteros consideran fundamental que España defienda su historia y ponga líneas rojas al régimen de Mohamed VI. En palabras del exportavoz de VOX, "la soberanía no es solo que ondee una bandera en un territorio, sino la capacidad real de mantener un territorio y poder gobernarlo sin que se cuestione la españolidad de Ceuta y Melilla".

Una defensa guiada por Felipe VI

Una defensa de la soberanía en la que debe haber una respuesta del rey Felipe VI, que a juicio de la organización, debe estar en primer plano y no ser atacado por el Gobierno de Pedro Sánchez. De este modo, la plataforma de Espinosa de los Monteros ha puesto en valor la importancia de la Corona y los peligros que podría conllevar no disponer de un monarca para estas situaciones límite.

En paralelo, la organización considera vital que se refuerce la dimensión europea de Ceuta. Para ello, Atenea reclama utilizar plenamente los mecanismos europeos de crisis y los recursos de Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. La asociación defiende que la implicación europea debe ser estructural y preventiva y no limitarse a las situaciones de emergencia.

Preguntados por Libertad Digital sobre cómo se debería haber actuado los días 30 y 31 de julio, la plataforma subraya la importancia de reforzar la frontera pero sin militarizar Ceuta: "No hace falta disparar contra civiles desarmados. Basta exhibir la fuerza. El Gobierno hubiese podido evitar la avalancha de Ceuta y Melilla simplemente reforzando la dotación policial y disparando algún tiro al aire", lamentan desde Atenea.